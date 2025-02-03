Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» работает единой командой с региональной властью

«Единая Россия» работает консолидированно с региональной властью ради достижения общих целей. Об этом секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается выборов, то да, у нас каждый год проходят выборы. Сейчас, действительно, в 11 районах будет проходить переизбрание районных депутатов. Соответственно, муниципальная реформа. И потом эти районные собрания будут уже непосредственно утверждать глав районов. Это значимые для нас выборы», – сказал Александр Козловский.

Выборы будут проходить в 11 муниципальных образованиях Псковской области, в том числе в Псковском и Великолукском районах.

«Мы настраиваемся на большую работу, сейчас будем готовиться к праймериз, будем составлять списки с нашими кандидатами, принимать заявки, кто захочет участвовать в предварительном голосовании. После проведения в мае предварительного голосования будем готовиться непосредственно к кампании. Но, по сути дела, мы уже начинаем саму кампанию, потому что предварительное голосование позволяет нам раньше вступить в диалог с гражданами, с жителями Псковской области, на более раннем этапе включиться в работу. Те вопросы, которые нам будут задавать жители или обращаться с просьбами, мы уже начнем отрабатывать. В принципе, чем отличается наша партия от других — мы работаем над запросами граждан постоянно. Мы берем на себя обязательство участвовать во всех выборах. По сути дела, мы ежегодно и круглогодично работаем с нашими гражданами, проводим встречи, различные мероприятия. Наша задача — узнать о тех проблемах, с которыми жители сталкиваются, и постараться решить их», – добавил парламентарий.

Он уточнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников является единороссом, поэтому он - лидер регионального отделения партии, и на многих выборах он выступает лидером списка.

«Я не раз повторял, что региональные собрания, Псковское областное Собрание — это тот фундамент, который требуется для работы губернатора. Мы должны выстроить конструктивную работу. У нас большая работа, большое количество национальных проектов. Мы проводим некую перестройку в нашей стране. И здесь, конечно, необходима консолидация усилий для того, чтобы помочь региональной власти справиться с задачами, поставленными нашим президентом. Здесь мы работаем в унисон вместе с единой командой», – заключил Александр Козловский.