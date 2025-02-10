Политика

Норму о голосовании за рубежом только по федеральным спискам закрепят в законе

Право избирателей, проживающих за рубежом, голосовать на выборах депутатов Госдумы только за кандидатов, идущих по федеральным спискам партий, предлагается прямо прописать в законе. Это следует из законопроекта, уточняющего нормы избирательного законодательства, текст документа размещен в думской электронной базе.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой парламентариев во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Поправками предлагается дополнить закон "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ". В частности, в законе предлагается прямо прописать, что избиратели, проживающие за пределами РФ, считаются приписанными к федеральному избирательному округу, голосование по которому осуществляется только по партийным спискам.

«Данная поправка обусловлена тем, что такие избиратели в соответствии с действующим законодательством получают избирательный бюллетень только по федеральному избирательному округу», - уточняют авторы инициативы.

По действующим нормам избиратели, проживающие за рубежом, считаются приписанными к федеральному избирательному округу. При этом они также числятся в одномандатных округах исключительно для распределения депутатских мандатов между кандидатами, участвующими в выборах по спискам партий. Законопроект предлагает признать эти нормы утратившими силу и отразить в законе прямую приписку избирателей, проживающих за рубежом, к федеральному избирательному округу.