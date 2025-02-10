Политика

Рейтингомер: Угроза теракта, врач-мошенник и тарифные страдания

Категорически всех приветствую! Здесь Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Погнали!

-5 Кирилл Сокольников

Минус пять получает Кирилл Сокольников заместитель главврача Псковского перинатального центра, которому на минувшей неделе предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, вносил в документы учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных им дежурствах и проведенных дополнительных работах. В результате «ударнику труда» была необоснованно начислена заработная плата на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей. Дело Грацкого, похоже, вразумило не всех.

-4 Владимир Панченко

Фото: Псковское областное Собрание

Строчкой ниже, на минус четыре, располагается Владимир Панченко, депутат областного Собрания и руководитель «Евро-Керамики». Суд арестовал счета компании «Ресурскапитал», аффилированной с «Евро-Керамикой».

Напомним, история вокруг печорской «Евро-Керамики» разворачивается последние несколько лет. Это предприятие находится в стадии банкротства, а налоговики предъявили претензии и к «Евро-Керамика Печоры», которую сочли правопреемником банкрота. Теперь пришла очередь «Ресурскапитала», а перспективы завода в Печорах кажутся все более туманными.

-3 Леонид Сеньков

Минус три заносим в «дневник» руководителя АО «Псковэнергосбыт» Леонида Сенькова. После введения дифференцированного тарифа на электроэнергию, многие жители региона, живущие в собственных домах – получили за январь счета, с существенно увеличившейся суммой. Граждане возмутились, подняли шум в соцсетях, проблему осветили СМИ. Разруливать социальное напряжение пришлось с вмешательством самого Губернатора Михаила Ведерникова. Так что минусовая оценка достается Леониду Сенькову за плохое информирование населения об особенностях новых тарифов и создание очага социальной напряженности на ровном месте.

-2 Валерий Зайцев

«Уж сколько раз твердили миру»... А, точнее, чиновникам – отвечайте на запросы граждан по-человечески. И прокуратура, и суды, и глава региона не раз указывали чинушам разных рангов и мастей на необходимость выстраивать адекватный диалог с людьми. Уж и штрафуют их и привлекают к ответственности. Все без толку. Свежий пример. Валерий Зайцев, глава Печорского муниципального округа на жалобу граждан на отсутствие освещения за словом в карман не полез и выдал зубодробительное:

«Освещение в сельской местности включается в соответствии с активностью населения». Мол, нЕчего по ночам на улицу выходить, а раз не выходите, то и вместо освещения вам «крабики моргают». Утритесь, пейзане. «Двойка», естественно - со знаком минус.

-1 Игорь Романов

Игорь Романов, возглавляющий с прошлого года реготделение «Новых людей» – получает минус один. Пока на федеральном уровне «новолюди генерят какие-то инициативы и инфоповоды, господин Романов совершенно «пропал с радаров». С начала года 2025 – ни слуху, ни духу о «Новых людях» Псковщины. Игорь, ау!? Пора выходить из зимней спячки, весна близко.

0 Виктор Леонов

Виктор Леонов, назначен новым руководителем Управления Федеральной Службы исполнения наказаний по Псковской области. Долгие годы он работал первым заместителем руководителя регионального УФСИН и, вот, - пересел в кресло главы управления. Редчайший случай в современной практике — руководителем назначили своего, местного, а не варяга прислали. Оценивать деятельность господина Леонова будем позже, пока – ставим «ноль».

+1 Артем Тарасов

Амбулифт появился в Псковском аэропорту имени княгини Ольги. Новость отличная, теперь люди с ограниченными возможностями здоровья смогут проще попадать на борт воздушного судна. Фиксируем, что руководитель воздушной гавани Артем Тарасов свое обещание выполнил. И заносим в его дневник плюс один.

+2 Николай Романов

Еще один Романов в сегодняшнем обзоре. На этот раз – Николай Романов, «главный по АПК» в регионе. На итоговом совещании с сельскохозяйственными предприятиями Псковской области он рапортовал об успехах агропромышленного комплекса. Цифр и достижений много, все перечислять смысла нет, достаточно отметить, что по итогам 2024 года по объему производства сельскохозяйственной продукции наш регион занял второе место по Северо-Западу. За второе место – «плюс два».

+3 Елена Пилипенко

Елена Пилипенко, председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области получает свои «плюс три» за активную включенность в разъяснительную работу по новым тарифам на электроэнергию. Госпожа Пилипенко не бегает от СМИ, готова давать публичные пояснения, отвечать на неудобные вопросы, в общем, всячески купировать последствия провала в информировании населения, который произошел в январе, в том числе – по вине вышеназванного руководителя «Псковэнергосбыта».

+4 Алексей Наумец

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец выступил с докладом на совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера. Он доложил о работе по созданию систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Инициативу поддержали в Министерстве обороны Российской Федерации. Вопрос - важный и актуальный для нашего региона, как-никак, граница с НАТО – в считанных километрах от Пскова. Так что оцениваем активность сенатора на полновесные плюс четыре.

+5 Виктор Швырев

Ну а на вершине рейтинга сегодня конечно же еще один «человек в погонах» начальник Управления ФСБ России по Псковской области Виктор Швырев. На прошлой неделе сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Псковской области предотвратили терракт. Члены ячейки запрещенной в нашей стране международной террористической организации, планировали атаковать Псковский железнодорожный вокзал. Страшно подумать, какими могли бы быть последствия такой террористической атаки, так что герою недели и всем его подчиненным, которые уберегли город от беды – заслуженные плюс пять!

Это был очередной выпуск Рейтингомера. До новых встреч!