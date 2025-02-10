Политика

Игорь Сопов: На выборах в Гдове избирательная система отработала четко, свое право так считать мы доказали в суде

На выборах в Гдове избирательная система отработала четко, суд доказал это. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, комментируя Псковской Ленте Новостей отказ областного суда в удовлетворении исков экс-кандидата на пост главы Гдовского района от «Яблока» Евгения Васильева к 17-ти участковым избирательным комиссиям.

«Предыдущее заседание суда состоялось в конце января, на заседании заявители не представили никаких фактов, которые бы позволяли сделать вывод о том, что выборы прошли нелегитимно. Суд дал почти месячный срок для того, чтобы заявители могли предоставить достоверные данные по поводу того, какие нарушения были, где, с чем они были связаны, как это повлияло на выборы. Спустя месяц сторона не представила никаких фактических материалов», – сказал Игорь Сопов.

Он уточнил, что в суде выступали два свидетеля. Это были наблюдатели от партии «Яблоко» на сентябрьских выборах.

«За период выборов они не написали ни одной жалобы, не написали ни одного обращения к избирательной комиссии. Суд принял решение отказать в исковых требованиях, потому что ни одного факта нарушений на выборах не было. Все, что пытались доказать: представители "Яблока" — это в основном эмоции и недовольство тем, что их кандидат проиграл. Но если кандидат проиграл, это не значит, что надо подавать в суд и обвинять в этом избирательную систему. Система отработала четко, без нарушений, и мы в этом полностью уверены. Свое право так считать мы доказали в суде», – добавил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда оставила без изменения решение Гдовского районного суда Псковской области от 21 октября 2024 года, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления Евгения Васильева к участковым избирательным комиссиям (УИК) Гдовского района об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах главы Гдовского района, назначенных на 8 сентября 2024 года.