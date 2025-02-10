Политика

Областной суд поддержал отказ в удовлетворении исков экс-кандидата на пост главы Гдовского района к 17-ти УИК

Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда оставила без изменения решение Гдовского районного суда Псковской области от 21 октября 2024 года, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления Евгения Васильева к участковым избирательным комиссиям (УИК) Гдовского района об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах главы Гдовского района, назначенных на 8 сентября 2024 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Напомним, Евгений Васильев постановлением ТИК Гдовского района №86/339 от 27 июля 2024 года был зарегистрирован кандидатом на досрочных выборах главы Гдовского района, назначенных на 8 сентября 2024 года.

8 сентября 2024 года УИК №№491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510 приняты решения об итогах голосования, оформленные протоколами, электронные версии которых размещены на официальных сайтах.

Евгений Васильев, посчитав, что в результате нарушений, допущенных при проведении голосования и установлении его итогов, были существенно искажены результаты выборов, обратился в Гдовский районный суд Псковской области с административным исковым заявлением к вышеуказанным УИК об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах.

Решением Гдовского районного суда Псковской области от 21 октября 2024 года в удовлетворении административного искового заявления Евгения Васильева к УИК Гдовского района Псковской области №№ 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510 отказано.