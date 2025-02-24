Политика

Петр Алексеенко: Муниципальную реформу проводят от безысходности

Деревни в Псковской области вымерли, и муниципальная реформа проводится из безысходности. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко на очередной 42-й сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам пытаются представить эти преобразования как благо для народа, для наших жителей, особенно сельских районов. Но считаю, что этот закон принят от безысходности. Мы вчера с днём возвращались из Москвы, проехали всю область от Куньинского района до Пскова. Дороги, свет хорошо горит, но дома-то стоят без света. В какой-нибудь этой деревне 1-2 дома с включенным светом. Наши деревни вымерли. И считаю, что это лихие 90-е положили этому начало, когда были разрушены наши колхозы, закрылись школы, детские сады, травмпункты», - сказал Петр Алексеенко.

В то же время в начале 2000-х годов, когда пошли поступления в бюджет и заработала экономика, особенно поступления за счет нефти и газа, «они почему-то пошли за рубеж», продолжил коммунист.

«И вот пришли мы к такому результату. Специальная военная операция показала, что в условиях санкций, объявленных Западом, наша экономика смогла работать, эффективно работать», - добавил он.