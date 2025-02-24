Петр Алексеенко: Муниципальную реформу проводят от безысходности

Деревни в Псковской области вымерли, и муниципальная реформа проводится из безысходности. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко на очередной 42-й сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В то же время в начале 2000-х годов, когда пошли поступления в бюджет и заработала экономика, особенно поступления за счет нефти и газа, «они почему-то пошли за рубеж», продолжил коммунист.
«И вот пришли мы к такому результату. Специальная военная операция показала, что в условиях санкций, объявленных Западом, наша экономика смогла работать, эффективно работать», - добавил он.