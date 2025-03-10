Политика

«Дневной дозор»: Нужен ли в России «департамент эффективности»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости создания «департамента эффективности» на федеральном и региональном уровне и сокращения количества чиновничьих синекур. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На протяжении двух месяцев весь мир следит за деятельностью миллиардера Илона Маска, который в администрации американского президента Дональда Трампа возглавил департамент эффективности. Цель подразделения — максимальное повышение эффективности госуправления через модернизацию федеральных технологий и программного обеспечения, устранение избыточного регулирования через сокращение неэффективных и мошеннических расходов федерального бюджета. Департамент появился как временный орган 20 января и уже проявил свою «эффективность» во всей красе: под нож пущены целые направления, сокращены десятки тысяч чиновников, а их функции перешли…. к искусственному интеллекту. Он теперь обрабатывает данные, анализирует документы и даже принимает решения. Как следствие, скорость работы выросла, количество ошибок сократилось, а госбюджет США уже сэкономил как минимум миллиард долларов.

Как известно, бюрократия порождает новую бюрократию, причем, из всего, до чего может дотянуться. В щупальца постоянно разрастающейся бюрократической «гидры» угодили многие страны, даже крупные державы - США, Россия, Китай, страны Евросоюза… Чтобы спастись, Соединенные Штаты решили повторить подвиг Геракла, который убил Лернейскую гидру, и доверили эту функцию тому самому департаменту эффективности. До того дошло, что Трамп рассматривает возможность ликвидации или хотя бы реорганизации ряда федеральных министерств, в том числе министерства образования. Звучит вроде дико, тем не менее в нашей стране решили присмотреться к американскому опыту и создать аналог департамента эффективности под названием Независимое агентство эффективности.

С таким предложением выступили депутаты Госдумы, считая, что это поможет значительно повысить эффективность госуправления и сократить издержки. Особенно если сократить примерно треть чиновников и заменить их на искусственный интеллект.

По оценке либеральных экспертов и крупных бизнесменов, наш госаппарат процентов на 30 лишен всякого смысла и целесообразности и его вполне можно было бы сократить. Взять, например, контролирующие ведомства вроде Рособрнауки, Россельхознадзора и Роскомнадзора, которые только и умеют, что палки в колеса вставлять. Сокращение чиновничьего аппарата, по мнению экспертов, даст значительную экономию средств бюджета, освободит большое количество рабочих рук, которые можно было бы направить в сектор реальной экономики — на дефицитные специальности, и снизит уровень коррупции в нашей стране (меньше чиновников — меньше коррупционных схем).

Тем более, наша страна ведет специальную военную операцию, и экономию бюджета от сокращения чиновничьего аппарата можно было бы дополнительно направить на поддержку бойцов и членов их семей. Любят у нас в стране вводить всяческие косвенные налоги. А зачем брать с бедного населения, если можно просто экономичнее относиться к бюджету? Сокращение чиновничьего аппарата — чем не источник дохода? Кстати, если спуститься с федерального уровня на уровень регионов, чуть ли не каждый новый губернатор объявляет о необходимости сокращения бюрократического аппарата, а по факту при нем он только разрастается. В том числе, за счет таких комитетов, которые непонятно, чем занимаются.

Так может быть, идея создания департамента эффективности в России не лишена смысла? Надо ли его создавать не только на федеральном, но и на региональном уровне? Нужно ли сократить количество чиновничьих синекур? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Повышать эффективность госуправления в России нужно. Только вот где нам взять своего «Илона Маска», в том числе на региональном уровне? - рассуждает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов и вспоминает, что из всех подобных реформ ничего хорошего не выходило, поскольку ими занимались люди, которые сами были некомпетентны. Поэтому перенять у США опыт создания департамента эффективности вряд ли получится.

«Понимаете, дело не в сокращении эффективности. Если аппарат выполняет определённые функции, то, вероятно, эти функции необходимы. Мне кажется, что в нашей стране с функциями перебор. Первая проблема заключается в том, что государство взяло на себя слишком много обязанностей. Вторая проблема — это то, что те функции, которые оно выполняет, зачастую выполняются не очень эффективно за счет того, что все погрязли в отчетности. Очень много проблем сейчас в большинстве сфер. Они все связаны с компетентностью руководства и аппарата. Простор для деятельности очень большой, и я не думаю, что отдельный департамент поможет. Хотя как вариант, может быть. Смотря, кого туда поставят».

Псковский промышленник Игорь Савицкий — частый эксперт нашей программы — не раз говорил о том, что чиновничий аппарат в России слишком раздут. По его мнению, было бы хорошо направить излишки госслужащих в реальный сектор экономики, чтобы они приносили пользу в тех специальностях, по которым наблюдается нехватка рабочих рук. Тем не менее, на его взгляд, создание департамента эффективности — «это не про нас». Во-первых, сравнивать систему госуправления России и США — то же самое, что сравнивать желтое с горячим, а во-вторых, зачем нам какой-то департамент, если в нашей стране все проблемы решаются росчерком пера президента?

«Трамп в целях сокращения бюджетных расходов сделал такой ход: привлек в свое правительство очень популярного и известного предпринимателя Илона Маска и говорит: "Публично докажи, что тот или иной департамент неэффективно работает, и мы ликвидируем его и сэкономим правительственные деньги". У нас, конечно, такой проблемы нет. Власть у нас в едином порыве слилась, ничего не разделено. Прокуратура, Центробанк, депутаты — это одно наше большое правительство. Все проблемы у нас можно решить росчерком пера президента. Президент выпустит указ, допустим, сократить чиновников на 20%, и дело пошло. Все будут делать строгий вид и начнут всех сокращать. По-моему, уже несколько раз пытались сократить чиновников, но это не приводило к желаемому результату. Как говорится, если с одного дерева гонят, то они садятся на другое. Я хочу сказать, что если сотрудников сокращают из одной бюджетной организации, они просто переходят в другую. Что-то меняется, но ситуация остаётся прежней. И заставить их работать в таких условиях довольно сложно. Если бы нам удалось реализовать эту идею и 20% работников бюджетной сферы, включая чиновников, перешли бы на коммерческий рынок или начали работать в независимых компаниях, это бы значительно усилило нашу экономику. В таком случае нам бы не понадобились мигранты в течение как минимум двух лет. Тем не менее набираем, набираем, набираем еще чиновников. К сожалению, эту проблему можно решить только административным путём, например, издав указ президента. Также можно ввести некоторые ограничения, например, запретить работать на бюджетных должностях в течение пяти лет. Тогда люди могут перейти в реальный сектор экономики».

По мнению руководителя регионального отделения «Деловой России», председателя совета директоров завода «АВАР» Дмитрия Мельникова, вопрос избыточности ведомств и чиновничьего аппарата в России стоит не настолько остро, чтобы создавать отдельное подразделение для их оптимизации. Мало того, он считает, что в определенных случаях дублирование функций разными ведомствами оправдано, и если нарушить эту систему, то под угрозу можно поставить целые отрасли.

Фото: «Завод АВАР» / «ВКонтакте»

«У нас такая структура, что некоторые ведомства функции дублируют ради дополнительного контроля. И отсутствие этого контроля может привести к определенной авторитарности и зависимости от какого-то, условно, одного начальника. И, соответственно, в таком случае само ведомство может быть поставлено под угрозу. А иногда это целые отрасли, и тут риски могут быть значительно выше, чем условно предполагаемая излишняя численность. Поэтому я не думаю, что у нас эта проблема стоит остро. Вопрос касается, так сказать, избыточных норм регулирования, которые постепенно отменяются. Это касается и взаимодействия с организациями, и предпринимательства в целом. Тут работа ведется совместно. Поэтому я не думаю, что нужно начинать с сокращения людей. Наверное, лучше, если бы такие сокращения происходили, чтобы они шли вслед за необходимыми изменениями законодательного характера. Вот как я это вижу».

Создавать аналог американского департамента эффективности не стоит - слишком разные у России и США менталитеты и системы госуправления. А миф о слишком раздутом штате российских чиновников не соответствует действительности. Такого мнения придерживается директор Корпоративной академии правительства Псковской области, в недавнем прошлом первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

«Сфер деятельности, в которых необходимо работать, огромное количество, как на муниципальном уровне, так и на региональном. Поэтому, на мой взгляд, существующая система работает более чем эффективно. Более того, централизация власти, которая у нас идет с федерального уровня, потом региональный уровень, потом местный, уже показывает на протяжении последних лет свою эффективность. Когда выстроили четкую вертикаль власти, когда все уровни власти действуют в одном направлении».

Департамент эффективности в американском правительстве действует всего лишь с 20 января, поэтому надо посмотреть, как долго он просуществует и не превратится ли он в еще один орган типа USAID, который активно распускают, говорят, что он неправильно работал и не туда деньги тратил, а вот теперь эти триллионы долларов пойдут по другим каналам. Такой вариант развития событий не исключает депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. И как бы так не получилось, что вот эта вот волна популизма в Штатах спадет, и все будут уже тот самый департамент эффективности ругать, что не туда деньги тратил. В России такой орган точно не нужен — у нас достаточно уже существующих институтов, чтобы контролировать работу министерств и ведомств, отмечает Александр Козловский.

«Здесь может получиться так, что просто поменяли очередной карман. Я считаю, что такие структуры, может быть, и имеют право на жизнь, по крайней мере, для граждан сейчас, на этой волне они как бы герои, да. Но давайте посмотрим, что с ними случится к концу 2025 года, чем они будут заниматься, что у них будет с собственным финансированием. Людей, которые там работают, тоже необходимо кормить, платить им за работу. И не получится ли так, что у них вместо одной структуры появилась другая структура. Раньше она называлась так, а сейчас она называется по-другому. Нам это не надо. Нам не нужен еще один орган, который будет состоять из опричников. Мы это уже проходили. У нас Иван Грозный такую структуру уже создавал, они плохо закончили».

Как и многие другие сегодняшние эксперты, уполномоченный по правам человека в Псковской области и экс-руководитель аппарата администрации региона Дмитрий Шахов убежден, что создавать какое-то дополнительное ведомство, посвященное оценке эффективности работы органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, не нужно. А впрочем, как и проводить аналогию с американской системой управления.

«В нашем случае есть специальные должностные лица и подчиненные им органы управления. Я имею в виду руководителей аппарата федерального правительства, руководителей аппаратов региональных органов исполнительной власти на местах, которые в принципе и должны этим заниматься. Мало того, это их прямая обязанность — оптимизировать систему управления, в том числе и штатную численность любого органа исполнительной власти. Если будет поставлена соответствующая задача политическим руководством страны по этому вопросу, то так и должны работать все эти подразделения. Но в любом случае, конечно же, эта работа должна строиться на системной основе, с учетом научных подходов к объединению компетенций каждого чиновника, работающего в публичных органах власти».

Если резюмировать, идея создать в России аналог американского департамента эффективности у опрошенных нами экспертов восторга не вызвала. Многие признали, что исполнительная власть федерального и регионального уровня скоро треснет по швам от количества чиновников, но никто не сказал однозначно: да, оно нам надо! Во-первых, у двух великих держав слишком разные системы госуправления и менталитеты. Во-вторых, в структуре федеральной и региональной власти в России и так есть органы, которые следят за эффективностью госуправления. А раз так, то зачем еще один?

Татьяна Иванова