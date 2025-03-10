«Дневной дозор»: Нужен ли в России «департамент эффективности»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости создания «департамента эффективности» на федеральном и региональном уровне и сокращения количества чиновничьих синекур. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
На протяжении двух месяцев весь мир следит за деятельностью миллиардера Илона Маска, который в администрации американского президента Дональда Трампа возглавил департамент эффективности. Цель подразделения — максимальное повышение эффективности госуправления через модернизацию федеральных технологий и программного обеспечения, устранение избыточного регулирования через сокращение неэффективных и мошеннических расходов федерального бюджета. Департамент появился как временный орган 20 января и уже проявил свою «эффективность» во всей красе: под нож пущены целые направления, сокращены десятки тысяч чиновников, а их функции перешли…. к искусственному интеллекту. Он теперь обрабатывает данные, анализирует документы и даже принимает решения. Как следствие, скорость работы выросла, количество ошибок сократилось, а госбюджет США уже сэкономил как минимум миллиард долларов.
Как известно, бюрократия порождает новую бюрократию, причем, из всего, до чего может дотянуться. В щупальца постоянно разрастающейся бюрократической «гидры» угодили многие страны, даже крупные державы - США, Россия, Китай, страны Евросоюза… Чтобы спастись, Соединенные Штаты решили повторить подвиг Геракла, который убил Лернейскую гидру, и доверили эту функцию тому самому департаменту эффективности. До того дошло, что Трамп рассматривает возможность ликвидации или хотя бы реорганизации ряда федеральных министерств, в том числе министерства образования. Звучит вроде дико, тем не менее в нашей стране решили присмотреться к американскому опыту и создать аналог департамента эффективности под названием Независимое агентство эффективности.
С таким предложением выступили депутаты Госдумы, считая, что это поможет значительно повысить эффективность госуправления и сократить издержки. Особенно если сократить примерно треть чиновников и заменить их на искусственный интеллект.
По оценке либеральных экспертов и крупных бизнесменов, наш госаппарат процентов на 30 лишен всякого смысла и целесообразности и его вполне можно было бы сократить. Взять, например, контролирующие ведомства вроде Рособрнауки, Россельхознадзора и Роскомнадзора, которые только и умеют, что палки в колеса вставлять. Сокращение чиновничьего аппарата, по мнению экспертов, даст значительную экономию средств бюджета, освободит большое количество рабочих рук, которые можно было бы направить в сектор реальной экономики — на дефицитные специальности, и снизит уровень коррупции в нашей стране (меньше чиновников — меньше коррупционных схем).
Тем более, наша страна ведет специальную военную операцию, и экономию бюджета от сокращения чиновничьего аппарата можно было бы дополнительно направить на поддержку бойцов и членов их семей. Любят у нас в стране вводить всяческие косвенные налоги. А зачем брать с бедного населения, если можно просто экономичнее относиться к бюджету? Сокращение чиновничьего аппарата — чем не источник дохода? Кстати, если спуститься с федерального уровня на уровень регионов, чуть ли не каждый новый губернатор объявляет о необходимости сокращения бюрократического аппарата, а по факту при нем он только разрастается. В том числе, за счет таких комитетов, которые непонятно, чем занимаются.
Так может быть, идея создания департамента эффективности в России не лишена смысла? Надо ли его создавать не только на федеральном, но и на региональном уровне? Нужно ли сократить количество чиновничьих синекур? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Повышать эффективность госуправления в России нужно. Только вот где нам взять своего «Илона Маска», в том числе на региональном уровне? - рассуждает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов и вспоминает, что из всех подобных реформ ничего хорошего не выходило, поскольку ими занимались люди, которые сами были некомпетентны. Поэтому перенять у США опыт создания департамента эффективности вряд ли получится.
Псковский промышленник Игорь Савицкий — частый эксперт нашей программы — не раз говорил о том, что чиновничий аппарат в России слишком раздут. По его мнению, было бы хорошо направить излишки госслужащих в реальный сектор экономики, чтобы они приносили пользу в тех специальностях, по которым наблюдается нехватка рабочих рук. Тем не менее, на его взгляд, создание департамента эффективности — «это не про нас». Во-первых, сравнивать систему госуправления России и США — то же самое, что сравнивать желтое с горячим, а во-вторых, зачем нам какой-то департамент, если в нашей стране все проблемы решаются росчерком пера президента?
По мнению руководителя регионального отделения «Деловой России», председателя совета директоров завода «АВАР» Дмитрия Мельникова, вопрос избыточности ведомств и чиновничьего аппарата в России стоит не настолько остро, чтобы создавать отдельное подразделение для их оптимизации. Мало того, он считает, что в определенных случаях дублирование функций разными ведомствами оправдано, и если нарушить эту систему, то под угрозу можно поставить целые отрасли.
Фото: «Завод АВАР» / «ВКонтакте»
Создавать аналог американского департамента эффективности не стоит - слишком разные у России и США менталитеты и системы госуправления. А миф о слишком раздутом штате российских чиновников не соответствует действительности. Такого мнения придерживается директор Корпоративной академии правительства Псковской области, в недавнем прошлом первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.
Департамент эффективности в американском правительстве действует всего лишь с 20 января, поэтому надо посмотреть, как долго он просуществует и не превратится ли он в еще один орган типа USAID, который активно распускают, говорят, что он неправильно работал и не туда деньги тратил, а вот теперь эти триллионы долларов пойдут по другим каналам. Такой вариант развития событий не исключает депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. И как бы так не получилось, что вот эта вот волна популизма в Штатах спадет, и все будут уже тот самый департамент эффективности ругать, что не туда деньги тратил. В России такой орган точно не нужен — у нас достаточно уже существующих институтов, чтобы контролировать работу министерств и ведомств, отмечает Александр Козловский.
Как и многие другие сегодняшние эксперты, уполномоченный по правам человека в Псковской области и экс-руководитель аппарата администрации региона Дмитрий Шахов убежден, что создавать какое-то дополнительное ведомство, посвященное оценке эффективности работы органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, не нужно. А впрочем, как и проводить аналогию с американской системой управления.
Если резюмировать, идея создать в России аналог американского департамента эффективности у опрошенных нами экспертов восторга не вызвала. Многие признали, что исполнительная власть федерального и регионального уровня скоро треснет по швам от количества чиновников, но никто не сказал однозначно: да, оно нам надо! Во-первых, у двух великих держав слишком разные системы госуправления и менталитеты. Во-вторых, в структуре федеральной и региональной власти в России и так есть органы, которые следят за эффективностью госуправления. А раз так, то зачем еще один?
Татьяна Иванова