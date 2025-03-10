Политика

Петр Алексеенко переизбран первым секретарем Псковского обкома КПРФ

Депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко вновь избран первым секретарем областного отделения КПРФ. Соответствующее решение было принято сегодня, 15 марта, в ходе первого организационного пленума обкома коммунистической партии. За действующего руководителя организации единогласно проголосовали 27 участников мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме КПРФ. Отметим, что пленуму предшествовало проведение отчетно-выборной конференции областного отделения коммунистической партии.



Фото: пресс-служба Псковского областного отделения КПРФ

По итогам отчетно-выборных мероприятий руководитель фракции КПРФ в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов сохранил пост второго секретаря. Секретарем обкома вместо депутата Псковского районного собрания Александра Ножки стал член избирательной комиссии Псковской области, редактор интернет-сайта областного отделения КПРФ Олег Смирнов.

Также сегодня были избраны руководящие органы областного отделения партии. В состав бюро обкома вошли 9 человек. Это первый секретарь Петр Алексеенко, секретари Дмитрий Михайлов и Олег Смирнов, первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев, руководитель Великолукского городского отделения партии Николай Чувайлов, себежский коммунист Сергей Матвеев, зампредседателя областного Совета ветеранов войны и труда, редактор поискового журнала «След «Пантеры» Николай Горбачев, глава Локнянского отделения партии Валентина Акимова и первый секретарь Бежаницкого райкома Виктор Зайцев.

В рамках отчетного доклада на конференции первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко доложил об итогах своей деятельности и результатах работы партии. Участие в мероприятии принял член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Олег Лебедев. На конференции был избран новый состав областного комитета, в него вошли 32 человека. Руководящий орган областного отделения партии существенно обновился. Кроме этого были избраны 6 членов Контрольно-ревизионной комиссии, пост руководителя сохранил Виктор Сбойнов.

Делегатами на XIX съезд КПРФ от Псковского областного отделения партии избраны Петр Алексеенко и член ЦИК от партии Евгений Колюшин.