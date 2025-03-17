Политика

Экс-первого секретаря Псковского райкома КПРФ Михаила Вяткина могут исключить из партии

Бывшего первого секретаря Псковского райкома КПРФ Михаила Вяткина могут исключить из партии. О возможности такого развития событий первый секретарь обкома Петр Алексеенко заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос ведущего программы о перспективах коммуниста, ранее сложившего полномочия руководителя районного отделения в знак несогласия с действиями руководства обкома .

«У нас есть контрольно-ревизионная комиссия, которая даст оценку его действиям. Мы начнем с первичного отделения, где он состоит – обсудим его поступок, посмотрим, как коммунисты оценят. Затем есть комитет и бюро обкома. Будем ли исключать из партии, решится там», – пояснил Петр Алексеенко.

Ранее Михаил Вяткин публично выступил с жесткой критикой, обвинил руководство обкома в утрате верности идеалам партии, лицемерии и предательстве. В ответ на это первый секретарь обкома заявил, что это «просто слова, которые не подкреплены фактами».

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Петр Алексеенко высказал мнение, что причиной ухода Михаила Вяткина с поста секретаря райкома может быть его неудачная попытка подняться на более высокую партийную должность.

«Михаил Вяткин выступил, сделал это публично, но в течение года мы этой работы его не видели. Каждый солдат мечтает стать генералом — он хочет подняться по карьерной лестнице, так пусть покажет себя на деле, в районе. Есть у нас вопросы к этому району, им было необходимо заняться, а Михаил Вяткин захотел повыше. Я его понимаю. Он человек образованный, грамотный, но недостаточно идеологически подкованный, у него немного практики партийной работы. Люди в районах работают, у них по 60 лет партийного стажа», — сказал он.

О планах выбрать нового первого секретаря райкома ранее Псковской Ленте Новостей сообщал депутат Псковского районного собрания Александр Ножка. По его словам Михаил Вяткин хочет остаться рядовым членом партии.