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Политика

«Разжалованный» из секретарей обкома КПРФ Александр Ножка не планирует выходить из рядов партии

17.03.2025 11:11|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковского районного собрания Александр Ножка, лишившийся по итогам отчетно-выборных мероприятий в субботу, 15 марта, поста секретаря обкома КПРФ, в настоящее время не планирует выходить из рядов партии. Об этом он сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей, комментируя решение первого секретаря Псковского райкома КПРФ Михаила Вяткина сложить свои полномочия в знак протеста против действий обкома. По мнению Александра Ножки, при принятии решения необходимо отделять собственные политические взгляды от отношения к ситуации, сложившейся в обкоме. 

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«Пока выходить из партии я не планирую. Мы будем следовать идеалам, с которыми вступали в эту партию. Работа в областном комитете и в районном отделении - это одно, а идеалы - это совсем другое. Будем верить в лучшее будущее», – сказал экс-секретарь обкома КПРФ, который по итогам конференции областного отделения партии стал кандидатом в члены обкома.

По его словам, также не собирается выходить из партии и первый секретарь Псковского райкома КПРФ, объявивший о сложении полномочий.

«Причину Михаил Вяткин указал в своем заявлении. Конечно, мы хотели бы, чтобы он остался, но из КПРФ Михаил Вяткин не уходит, он сложил свои полномочия и хочет остаться рядовым членом партии. Теперь будем избирать нового секретаря, в ближайшие дни соберем бюро, назначим пленум, определимся с кандидатом. Это все же его решения, он не хочет работать на этот обком, а мы должны сохранить свое отделение», – сказал Александр Ножка.

Он отметил, что в районном отделении КПРФ состоят 38 членов партии, для которых «руководство должно быть опорой».  При этом ситуацию в областном отделении партии Александр Ножка назвал предсказуемой. 

«Предсказуемо, так как ЦК обещал проводить совместно подготовку отчетно-выборного собрания, но уклонился от этого, - пояснил Александр Ножка. - Бюро в большинстве было на их стороне, тут ничего нового не произошло. Все как и предполагалось. Единственное, что не понятно, роль ЦК: постановление выносит одно, а свои слова не подтверждают действиями. Это наше внутреннее дело, поэтому публичных никаких выступлений не будет. Секретаря изберем и будем работать».

Напомним, ранее из рядов КПРФ вышел видный член партии, бывший вице-спикер Псковского областного Собрания Анатолий Копосов. Причиной такого шага коммунист, вступивший в ряды коммунистической партии в 1979 году, назвал внутренние разногласия в политической организации, которые могут навредить общему делу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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