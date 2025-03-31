Политика

Рейтингомер: рейдерский захват, уголовка для препода и ротации наверху

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Владимир Бабинин

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Самую низкую отрицательную оценку минус пять схлопотал директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин. В его отношении следственными органами возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ, о чем сообщила прокуратура области. На этот раз речь идет о присвоении более чем 260 тысяч рублей. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту премирования директором самого себя почти на полмиллиона. По нашей информации, точку в истории ставить рано — перефразируя классика: о сколько нам открытий чудных готовит это дело, сейчас с уверенностью не скажет никто.

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-4 Ксения Григорьева

Минус четыре ставим временно исполняющей обязанности председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Ксении Григорьевой. Ориентируясь на прежние обещания вице-губернатора Шатурного, мы-то, наивные, полагали, что обещанный экотехнопарк откроют чуть ли не со дня на день. Однако оказывается, придется подождать — как минимум месяца три, до лета. Об этом госпожа Григорьева сообщила региональным парламентариям. Срыв сроков сдачи социально значимого объекта и определяет отрицательную оценку чиновнице.

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-3 Дмитрий Михайлов

Минус три получает секретарь псковского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов. Причина в оторванном от региональной повестки выступлении зюгановца на сессии и позорном молчании обкома в ситуации, когда райкомы один за другим слагают с себя полномочия в знак протеста против действий партийного руководства. Более того, оппоненты публично выступают с жесткой критикой в адрес Михайлова и его протеже — персека псковского горкома Александра Баева. Их обвиняют их ни много ни мало в «рейдерском захвате» обкома.

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-2 Юлия Федорова

Двойку со знаком минус заносим в условную зачетку ректора Великолукской сельхозакадемии Юлии Федоровой. Вуз несет серьезные репутационные потери в связи с вынесением приговора одной из преподавательниц. За многочисленные взятки и служебный подлог суд назначил ей основное наказание в виде 4 лет лишения свободы и штраф в размере 20 000 рублей. Есть и дополнительное наказание - 900 тысяч рублей штрафа с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 3 года. Правда, основное наказание в виде лишения свободы судом постановлено считать условным с испытательным сроком на 3 года. Но как бы то ни было, ничего хорошего для сельхозакадемии и ее руководства в этой истории нет.

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-1 Антон Минаков

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минус один получает депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков. Коллеги либерал-демократа по работе в региональном парламенте не поддержали его инициативу и, более того, обвинили в популизме из-за внесенного законопроекта о материнском капитале (размером 100 тысяч рублей) для студенток. По мнению депутатов, ни экономического обоснования, ни источников финансирования в проекте закона не указано — а раз так, то о чем, дескать, говорить-то?

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0 Виктор Иващенко

Нейтральную оценку 0 ставим теперь уже бывшему депутату областного Собрания Виктору Иващенко. Он досрочно за полтора года до окончания полномочий покинул региональный парламент. «Причина — состояние здоровья, возраст уже серьезный, мне 68 лет», - прокомментировал в интервью ПЛН принятое решение господин Иващенко. Мандат депутата от 13-го избирательного округа будет вакантным до сентября, когда пройдут внеочередные выборы.

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+1 Александр Стройло

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина

Плюс один заработал главный художник Псковского театра драмы, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Награды художник удостоен за достижения и особые личные заслуги в сохранении, развитии и популяризации российской художественной культуры и искусства.

+2 Геннадий Бубнов

Положительной оценкой плюс два отмечаем активность ветерана КПРФ, в прошлом одного из лидеров обкома Геннадия Бубнова. В своих публичных комментариях в СМИ коммунист продемонстрировал, что он в сто раз принципиальнее и энергичнее, чем его более молодые однопартийцы. Коих товарищ Бубнов подверг очень жесткой, но справедливой критике. Мол, полные нули, ничего не делают, ни одного законопроекта не внесли. Короче, это даже не позор - позорище.

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+3 Марина Хохлова

Строчкой выше, на плюс три, расположилась председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова. Она ожидаемо пролонгировала полномочия на новый пятилетний срок. Соответствующее решение приняли депутаты областного Собрания, ранее кандидатура госпожи Хохловой была согласована в Счетной палате РФ. Напомним, эту лямку главный региональный аудитор тянет чуть ли не два десятилетия - с февраля 2007 года.

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+4 Вера Кондратьева

Плюс четыре заработала глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Она избрана председателем Совета муниципальных образований Псковской области и сменила на этом посту коллегу из Красногородского округа Валентину Понизовскую. К работе подобных ассоциаций можно относиться по-разному, однако сам факт избрания на руководящую должность в общерегиональной организации и получение поздравлений от первых лиц области свидетельствует о достаточно крепких позициях госпожи Кондратьевой.

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+5 Александр Котов

Максимально высокую оценку плюс пять получает председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Одному из самых авторитетных политиков нашего региона присвоено звание «Почетный гражданин Псковской области». Коллеги-депутаты большинством голосов поддержали инициативу общественников. Напомним, что к высшей региональной награде спикер областного парламента был представлен на основании ходатайства губернатора Михаила Ведерникова, который отметил «исключительность и значимость заслуг Александра Котова перед регионом, его заслуженный авторитет и уважение среди жителей области и коллег».

Это был еженедельный обзор активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.