Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Предпоказ фильма «Смерть единорога»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Эквайринг За счет ПСБ
Кампуса Не будет
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Креативная экономика Как начать свое дело?
 
 
 
ещё Политика 31.03.2025 18:190 Рейтингомер: рейдерский захват, уголовка для препода и ротации наверху 31.03.2025 18:190 Рейтингомер: рейдерский захват, уголовка для препода и ротации наверху 31.03.2025 15:080 «Дневной дозор»: Нужно ли укрупнять округа путем их объединения? 31.03.2025 08:000 Депутаты Госдумы предложили расширить полномочия правительства в координации с ЦБ 28.03.2025 22:460 Председателем Совета муниципальных образований Псковской области избрана Вера Кондратьева 28.03.2025 10:570 «Дневной дозор»: Есть ли в медиаполе Псковской области политическая дискуссия и плюрализм мнений?
 
 
 
Самое популярное 25.03.2025 16:084 Кампуса не будет 24.03.2025 17:572 Рейтингомер: вызов на дуэль, пойманный Андрей Малахов и сбежавшая Анфиса Чехова 25.03.2025 12:210 С ресторана в Пскове могут взыскать 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав 25.03.2025 17:010 Интерактив: Просочиться в псковский «Автохолл» 26.03.2025 22:490 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: рейдерский захват, уголовка для препода и ротации наверху

31.03.2025 18:19|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Владимир Бабинин

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Самую низкую отрицательную оценку минус пять схлопотал директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин. В его отношении следственными органами возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ, о чем сообщила прокуратура области. На этот раз речь идет о присвоении более чем 260 тысяч рублей. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту премирования директором самого себя почти на полмиллиона. По нашей информации, точку в истории ставить рано — перефразируя классика: о сколько нам открытий чудных готовит это дело, сейчас с уверенностью не скажет никто.

-4 Ксения Григорьева

Минус четыре ставим временно исполняющей обязанности председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Ксении Григорьевой. Ориентируясь на прежние обещания вице-губернатора Шатурного, мы-то, наивные, полагали, что обещанный экотехнопарк откроют чуть ли не со дня на день. Однако оказывается, придется подождать — как минимум месяца три, до лета. Об этом госпожа Григорьева сообщила региональным парламентариям. Срыв сроков сдачи социально значимого объекта и определяет отрицательную оценку чиновнице.

-3 Дмитрий Михайлов

Минус три получает секретарь псковского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов. Причина в оторванном от региональной повестки выступлении зюгановца на сессии и позорном молчании обкома в ситуации, когда райкомы один за другим слагают с себя полномочия в знак протеста против действий партийного руководства. Более того, оппоненты публично выступают с жесткой критикой в адрес Михайлова и его протеже — персека псковского горкома Александра Баева. Их обвиняют их ни много ни мало в «рейдерском захвате» обкома.

-2 Юлия Федорова

Двойку со знаком минус заносим в условную зачетку ректора Великолукской сельхозакадемии Юлии Федоровой. Вуз несет серьезные репутационные потери в связи с вынесением приговора одной из преподавательниц. За многочисленные взятки и служебный подлог суд назначил ей основное наказание в виде 4 лет лишения свободы и штраф в размере 20 000 рублей. Есть и дополнительное наказание - 900 тысяч рублей штрафа с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 3 года. Правда, основное наказание в виде лишения свободы судом постановлено считать условным с испытательным сроком на 3 года. Но как бы то ни было, ничего хорошего для сельхозакадемии и ее руководства в этой истории нет.

-1 Антон Минаков

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минус один получает депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков. Коллеги либерал-демократа по работе в региональном парламенте не поддержали его инициативу и, более того, обвинили в популизме из-за внесенного законопроекта о материнском капитале (размером 100 тысяч рублей) для студенток. По мнению депутатов, ни экономического обоснования, ни источников финансирования в проекте закона не указано — а раз так, то о чем, дескать, говорить-то?

0 Виктор Иващенко

Нейтральную оценку 0 ставим теперь уже бывшему депутату областного Собрания Виктору Иващенко. Он досрочно за полтора года до окончания полномочий покинул региональный парламент. «Причина — состояние здоровья, возраст уже серьезный, мне 68 лет», - прокомментировал в интервью ПЛН принятое решение господин Иващенко. Мандат депутата от 13-го избирательного округа будет вакантным до сентября, когда пройдут внеочередные выборы.

+1 Александр Стройло

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина

Плюс один заработал главный художник Псковского театра драмы, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Награды художник удостоен за достижения и особые личные заслуги в сохранении, развитии и популяризации российской художественной культуры и искусства.

+2 Геннадий Бубнов

Положительной оценкой плюс два отмечаем активность ветерана КПРФ, в прошлом одного из лидеров обкома Геннадия Бубнова. В своих публичных комментариях в СМИ коммунист продемонстрировал, что он в сто раз принципиальнее и энергичнее, чем его более молодые однопартийцы. Коих товарищ Бубнов подверг очень жесткой, но справедливой критике. Мол, полные нули, ничего не делают, ни одного законопроекта не внесли. Короче, это даже не позор - позорище.

+3 Марина Хохлова

Строчкой выше, на плюс три, расположилась председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова. Она ожидаемо пролонгировала полномочия на новый пятилетний срок. Соответствующее решение приняли депутаты областного Собрания, ранее кандидатура госпожи Хохловой была согласована в Счетной палате РФ. Напомним, эту лямку главный региональный аудитор тянет чуть ли не два десятилетия - с февраля 2007 года.

+4 Вера Кондратьева

Плюс четыре заработала глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Она избрана председателем Совета муниципальных образований Псковской области и сменила на этом посту коллегу из Красногородского округа Валентину Понизовскую. К работе подобных ассоциаций можно относиться по-разному, однако сам факт избрания на руководящую должность в общерегиональной организации и получение поздравлений от первых лиц области свидетельствует о достаточно крепких позициях госпожи Кондратьевой.

+5 Александр Котов

Максимально высокую оценку плюс пять получает председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Одному из самых авторитетных политиков нашего региона присвоено звание «Почетный гражданин Псковской области». Коллеги-депутаты большинством голосов поддержали инициативу общественников. Напомним, что к высшей региональной награде спикер областного парламента был представлен на основании ходатайства губернатора Михаила Ведерникова, который отметил «исключительность и значимость заслуг Александра Котова перед регионом, его заслуженный авторитет и уважение среди жителей области и коллег».

Это был еженедельный обзор активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что необходимо делать со зданием недостроенной гостиницы на берегу Великой в Пскове?
В опросе приняло участие 64 человека
31.03.2025, 18:300 Псковичка украла почти 20 шампуней, шоколадок, колбасу и попала под суд 31.03.2025, 18:190 Рейтингомер: рейдерский захват, уголовка для препода и ротации наверху 31.03.2025, 18:080 Volkswagen загорелся на улице Леона Поземского в Пскове 31.03.2025, 18:040 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 марта
31.03.2025, 17:550 Пассажиропоток авиакомпаний РФ за январь - февраль снизился на 1,6% 31.03.2025, 17:440 5 тысяч домовладений Псковской области подключены к газу в рамках догазификации 31.03.2025, 17:320 Участники программы «Герои земли Псковской» будут стажироваться в ведущих компаниях Псковской области 31.03.2025, 17:200 Стопроцентные дети
31.03.2025, 17:100 Электронные повестки будут направляться в личный кабинет на «Госуслугах» 31.03.2025, 16:581 Майор полиции Александр Пушкарев погиб во время стрельбы в учебном центре УМВД Псковской области 31.03.2025, 16:550 Повышение штрафов за нарушение ПДД не изменило стиль вождения большинства респондентов ПЛН 31.03.2025, 16:440 «ГорДозор»: Одностороннее движение на улице Свердлова. ВИДЕО
31.03.2025, 16:440 ГД обсудит 3 апреля законопроект о статусе ветерана для бойцов в Курской области 31.03.2025, 16:430 Псковская область отметит День единения народов России и Беларуси 31.03.2025, 16:320 Станислав Стармолотов об ожиданиях от дорожного сезона 2025 года 31.03.2025, 16:270 Лекцию «Псковская крепость: история» прочтут 2 апреля
31.03.2025, 16:250 Путин подписал указ о призыве 160 тысяч человек на военную службу 31.03.2025, 16:180 Водитель Volkswagen оштрафован за проезд на красный сигнал светофора, который привел к ДТП в Пскове 31.03.2025, 16:120 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 1 апреля 31.03.2025, 16:030 В Пскове продолжают искать мужчину с татуировкой на правой руке
31.03.2025, 15:470 «Беседка»: Станислав Стармолотов о старте сезона дорожных работ 2025 и транспортной доступности. ВИДЕО 31.03.2025, 15:440 Нутрициолог назвала возможные преграды на пути к похудению 31.03.2025, 15:330 На Северном обходе Пскова возводится шестая опора моста со стороны деревни Родина 31.03.2025, 15:250 Kia и BMW столкнулись на перекрестке улиц Ипподромной и Леона Поземского в Пскове
31.03.2025, 15:220 Дмитрия Качнова проводили в почетную отставку в Псковском областном суде 31.03.2025, 15:200 Сезон соревнований по велоспорту в Псковской области стартует в конце мая 31.03.2025, 15:180 До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 1 апреля 31.03.2025, 15:110 Лекция памяти ученого Леонида Творогова прошла в Пскове
31.03.2025, 15:080 «Дневной дозор»: Нужно ли укрупнять округа путем их объединения? 31.03.2025, 15:020 Тройное ДТП произошло на улице Коммунальной в Пскове 31.03.2025, 15:000 Авиакомпания «Россия» выразила заинтересованность в сотрудничестве с аэропортом Пскова 31.03.2025, 14:530 Упавшая в шахту заброшенного крематория великолучанка находится в удовлетворительном состоянии
31.03.2025, 14:500 Время чистоты 31.03.2025, 14:490 Среднемесячная температура воздуха в апреле в Псковской области ожидается выше нормы 31.03.2025, 14:450 Два юных псковича взяли «бронзу» на этапе детского Кубка России по шахматам 31.03.2025, 14:410 В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак
31.03.2025, 14:400 Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте ожидается в Псковской области 31.03.2025, 14:360 Учения «Итог-2025» начались у курсантов Псковского филиала Университета ФСИН 31.03.2025, 14:340 Мошенники украли у жителей Псковской области около двух миллионов рублей 31.03.2025, 14:300 Станислав Стармолотов: Проблем с дорожной техникой нет
31.03.2025, 14:280 В России зафиксирован резкий рост числа сообщений о взломах аккаунтов 31.03.2025, 14:180 Упавшая в шахту заброшенного крематория великолучанка могла оступиться 31.03.2025, 14:050 Покрытия на рампах обновляют в псковским скейт-парке на улице Никольской 31.03.2025, 13:530 На Солнце произошли три вспышки класса М
31.03.2025, 13:530 Жители шести псковских деревень 1 апреля смогут бесплатно установить границы земельных участков 31.03.2025, 13:400 Станислав Стармолотов назвал дорожный объект, на котором подрядчик допустил серьезную просрочку 31.03.2025, 13:330 «На службу государеву» приглашает псковский музей 5 апреля 31.03.2025, 13:310 Ученик островской гимназии получил научную стипендию на форуме «Шаг в будущее»
31.03.2025, 13:260 Похолодание прогнозируют в Псковской области после 5 апреля 31.03.2025, 13:190 Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации 31.03.2025, 13:160 В Пскове пьяная женщина на BMW врезалась в грузовик. ФОТО, ВИДЕО 31.03.2025, 13:100 Осужденные к принудительным работам благоустроили братскую могилу в Псковском районе
31.03.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Новые выплаты медикам и есть ли дискуссия в региональных СМИ 31.03.2025, 13:020 Т1: Цифровизация промышленности заметно отстает от рынка 31.03.2025, 12:580 Прием проектов на конкурс «Моя страна - моя Россия» завершится 11 мая 31.03.2025, 12:550 Станислав Стармолотов: Этот зимний сезон мы прошли успешно
31.03.2025, 12:500 Более 3600 роз уничтожат в Псковской области из-за опасного вредителя 31.03.2025, 12:480 Подачу холодной воды приостановили в Невеле из-за ремонтных работ 31.03.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Одностороннее движение на улице Свердлова 31.03.2025, 12:290 Прием заявок на региональный конкурс «Лучшее ТОС» стартует 7 апреля
31.03.2025, 12:270 Умер французский режиссер Ив Буассе 31.03.2025, 12:260 Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка в шахту заброшенного крематория в Великих Луках 31.03.2025, 12:240 Псковский театр анонсирует замену спектакля «Лягушки» на 4 и 5 апреля 31.03.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» со Станиславом Стармолотовым
31.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 31 марта 31.03.2025, 11:580 Только треть жителей СЗФО откладывают деньги на будущее своих детей – опрос 31.03.2025, 11:560 Пожар в бытовке произошел на улице Николая Васильева в Пскове 31.03.2025, 11:530 Победители регионального чемпионата НХЛ определены в Пскове
31.03.2025, 11:520 Отечественный фильм «Буратино» выйдет в прокат 1 января 31.03.2025, 11:510 Жителя Палкино осудили на 2 года условно за попытку подкупить сотрудника ДПС 31.03.2025, 11:480 ФК «Луки-Энергия» стартовал в первенстве России 31.03.2025, 11:370 Microsoft заменяет знаменитый синий «экран смерти» на зеленый
31.03.2025, 11:350 Ручную гранату Ф-1 обнаружили в Великих Луках 31.03.2025, 11:330 В Псковской области банки выдадут «семейную» ипотеку на вторичном рынке 31.03.2025, 11:290 «Постскриптум»: Новые выплаты медикам и есть ли дискуссия в региональных СМИ 31.03.2025, 11:210 150 боеприпасов изъяли у псковичей на прошлой неделе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru