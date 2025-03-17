Геннадий Бубнов о конфликте в обкоме КПРФ: Точку должны поставить в ЦК

Точку в конфликте в Псковском областном отделении КПРФ должен поставить Центральный комитет партии. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал ветеран КПРФ, бывший заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Геннадий Бубнов, комментируя итоги отчетно-выборных мероприятий в партии и последовавшее за ними сложение полномочий руководителями Псковского и Дедовичского районных отделений КПРФ.
Он отметил, что в партии должна быть внутренняя критика, однако она не должна переходить в «оппозиционные склоки». «Центральный комитет должен поставить точку. Вот такая картина», — отметил он.
При этом Геннадий Бубнов не согласился с позицией первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенкоо, не считающего необходимым реагировать на выступления однопартийцев и заявляющего, что в областном отделении партии «всё нормально». Свою позицию глава псковских коммунистов озвучил в ответ на вопрос журналиста Псковской Ленты Новостей о сложении полномочий членов Дедовичского райкома партии. Петр Алексеенко призвал журналистов «успокоиться и больше не звонить».
Ранее первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин публично выступил с жесткой критикой, обвинил руководство обкома в утрате верности идеалам партии, лицемерии и предательстве.