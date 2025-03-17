Политика

Геннадий Бубнов о конфликте в обкоме КПРФ: Точку должны поставить в ЦК

Точку в конфликте в Псковском областном отделении КПРФ должен поставить Центральный комитет партии. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал ветеран КПРФ, бывший заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Геннадий Бубнов, комментируя итоги отчетно-выборных мероприятий в партии и последовавшее за ними сложение полномочий руководителями Псковского и Дедовичского районных отделений КПРФ.

«То, что члены КПРФ складывают полномочия, конечно, плохо. Конечно, у этого есть причины. Прошла партийная конференция, партийная работа после нее должна усилиться, она для этого и проводится. Члены партии озабочены происходящим, дальнейшей судьбой организации. Критика, которая сейчас звучит - естественная, она должна иметь место. Руководство должно правильно реагировать на критику. Эти коммунисты желают, чтобы организация сохранилась и усилилась. Вот их требования», — сказал Геннадий Бубнов.

Он отметил, что в партии должна быть внутренняя критика, однако она не должна переходить в «оппозиционные склоки». «Центральный комитет должен поставить точку. Вот такая картина», — отметил он.

При этом Геннадий Бубнов не согласился с позицией первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенкоо, не считающего необходимым реагировать на выступления однопартийцев и заявляющего, что в областном отделении партии «всё нормально». Свою позицию глава псковских коммунистов озвучил в ответ на вопрос журналиста Псковской Ленты Новостей о сложении полномочий членов Дедовичского райкома партии. Петр Алексеенко призвал журналистов «успокоиться и больше не звонить».

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«В партии всегда что-то происходит. Одни организации работают хорошо, другие плохо, в работу третьих надо вмешиваться людям, которые отвечают за их работу. Мы имеем большой опыт партийной работы, мы создавали эту организацию, поэтому некоторые нюансы нас могут не устраивать. Критика должна быть. Слова о том, что нет конкретного дела, а есть только критика — неправда. Все эти ребята идут против чего-то и что-то предлагают. Я уже не член обкома, годы. Но судьба этой организации меня беспокоит, я отдал ей очень много. Иногда, может быть, нелицеприятную критику высказываю, но всегда делаю это честно и добросовестно, не за спиной, а прямо в глаза», — заключил Геннадий Бубнов.

Ранее первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин публично выступил с жесткой критикой, обвинил руководство обкома в утрате верности идеалам партии, лицемерии и предательстве.