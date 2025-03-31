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Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Игорем Соповым

02.04.2025 13:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).    

Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о подготовке к избирательным кампаниям 2025 года, формате взаимодействия комиссии с политическими партиями накануне старта избирательных кампаний, а также о подготовке к Форуму старшеклассников «Голос молодёжи» для учащихся 10-х и 11-х классов и Форуму территориальных избирательных комиссий в мае 2025 года.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. 

Теги: #Собственной персоной
Источник: Псковская Лента Новостей
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