Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о подготовке к избирательным кампаниям 2025 года, формате взаимодействия комиссии с политическими партиями накануне старта избирательных кампаний, а также о подготовке к Форуму старшеклассников «Голос молодёжи» для учащихся 10-х и 11-х классов и Форуму территориальных избирательных комиссий в мае 2025 года.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.