Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

Ведущий Александр Савенко обсудит с лидером регионального отделения ЛДПР итоги его поездки на партийный форум в Москве, актуальные вызовы и угрозы, планы на муниципальные выборы-2025 и парламентскую кампанию 2026 года, а также участие партийного отделения в праздновании годовщины Великой Победы и подготовку к 80-летию Владимира Жириновского.