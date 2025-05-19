Политика

Антон Мороз: Я хочу стать координатором между населением и органами городской власти

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», координатор национального объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил о своем желании стать полноценным координатором между населением и органами городской власти.

«В первую очередь, надо будет включиться в реальную работу. Если население доверится мне, я буду представлять партию "Единая Россия" на выборах, соответственно, эту процедуру выборную пройду и стану представителем муниципальной власти третьего округа, буду заниматься и добиваться финансирования инфраструктурных проектов, инициировать программы по благоустройству территорий. Я знаю, как это делается, я понимаю пути решения», — сказал Антон Мороз.

Он уточнил, что планирует уделить особое внимание сфере развития спорта и строительной отрасли.

«Я хочу быть не только депутатом, а координатором между населением и органами городской власти. Это достаточно серьезная и непростая работа. Дальше жизнь покажет, если население будет доверять и считать, что я исполняю свою работу надлежащим образом, я думаю, что всегда можно двигаться дальше», – добавил Антон Мороз.

Напомним, продолжается электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в Пскове выбирают кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы.