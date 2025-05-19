Политика

Антон Мороз: Наказы избирателей могут войти в программный продукт «Единой России»

Наказы избирателей могут войти в программный продукт «Единой России». Об этом вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Безусловно, рассчитываю на поддержку Александра Козловского (председатель регионального отделения партии «Единая Россия» - ред.), я очень уважительно к нему отношусь. Мы обсуждали с ним все проблемы, которые существуют на территории третьего округа и в принципе на территории области. Он поддержал мои предложения и подходы. У нас был конструктивный, хороший диалог. И мне кажется, что мы нашли общий язык. Я думаю, что доверие со стороны регионального отделения крайне необходимо и должно помогать в работе муниципальному депутату на том округе, который люди ему вверили», – сказал Антон Мороз.

Он отметил, что программа партии «Единая Россия» формируется из обращений, предложений и наказов людей, которые приходят на встречу с кандидатами, в офисы партии и рассказывают о том, что их беспокоит.

«Могу сказать, что тот программный продукт, который мы готовим с моей командой на встречах с избирателями, будет включать именно те живые вопросы, которые были населением поставлены и которые необходимо реализовывать на территории третьего округа. Естественно, все они войдут в программный продукт "Единой России", если такое определенное доверие будет мне оказано при процедуре праймериз и я буду представлять партию на основных выборах», – добавил кандидат на довыборы депутата Псковской гордумы.

Напомним, продолжается электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в Пскове выбирают кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы.