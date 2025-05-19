Политика

Антон Мороз: Жители третьего округа — крайне подвижные, активно работают для решения проблем территории

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), что активно общается с жителями округа №3 на встречах с избирателями.

«На встречи со мной приходят иногда и абсолютно подготовленные люди, которые изучают информацию обо мне. Тем более у меня достаточно активно ведутся социальные сети. Люди, которые приходят на встречу, уже понимают, кто я, задают те вопросы, которые связаны со спецификой моей деятельности. Например, по теме строительства, благоустройства, ремонтных работ. Есть люди, которые, естественно, понимают и знают, что проходит процедура предварительного голосования, которая в дальнейшем перерастет в процедуру довыборов, и понимают, что перед ними стоит человек, который, возможно, станет их представителем на уровне муниципальной власти. Обращаются уже с наказами на дальнейшую деятельность», – сказал Антон Мороз.

Он отметил, что население третьего округа крайне подвижное, глубоко погруженное в проблематику своего округа, уже прошедшее определенный путь попыток решения своих проблем и задач.

«Работа муниципального депутата - это, в первую очередь, выстраивание отношений между жителями и органами власти, чтобы это было не просто получение запроса и перенос этого запроса в какой-то кабинет», – добавил Антон Мороз.

Напомним, продолжается электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в Пскове выбирают кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы.