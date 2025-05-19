Антон Мороз: Жители третьего округа — крайне подвижные, активно работают для решения проблем территории 

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), что активно общается с жителями округа №3 на встречах с избирателями.
Он отметил, что население третьего округа крайне подвижное, глубоко погруженное в проблематику своего округа, уже прошедшее определенный путь попыток решения своих проблем и задач.
«Работа муниципального депутата - это, в первую очередь, выстраивание отношений между жителями и органами власти, чтобы это было не просто получение запроса и перенос этого запроса в какой-то кабинет», – добавил Антон Мороз.
Напомним, продолжается электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в Пскове выбирают кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы.