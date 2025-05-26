Многие политические партии отказываются отвечать чаяниям времени — Игорь Сопов

Многие политические партии отказываются отвечать чаяниям времени и не умеют работать с молодежью. Такое мнение председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что политические партии, которые отказываются отвечать вызовам времени, теряют голоса.
«Я не стесняюсь об этом говорить. Всегда им сообщаю — молодежь вас не знает, к молодежи вы не приходите. У нас был форум школьников. Мы пригласили туда политические партии. Честно сказать, из тех, кто приходил, более или менее хорошо о себе рассказала молодежи молодежным языком только одна партия», — уточнил Игорь Сопов.