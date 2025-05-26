Политика

Многие политические партии отказываются отвечать чаяниям времени — Игорь Сопов

Многие политические партии отказываются отвечать чаяниям времени и не умеют работать с молодежью. Такое мнение председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Проблема политических партий заключается в том, что необходимо отвечать чаяниям времени. Держать нос по ветру и понимать, что необходимо нашим избирателям. Я понимаю, что нельзя быть популистской партией, которая "сегодня мы побежали туда, а завтра побежали сюда". Есть некая идеология, которой должны придерживаться, но, к сожалению, у некоторых политических партий и идеологии нет. Когда мы проводим избирательные кампании, политики и партии должны публиковать свою политическую программу. К сожалению, там и 10 тезисов иногда не набирается, и непонятно, чем в принципе они отличаются», — сказал Игорь Сопов.

Он добавил, что политические партии, которые отказываются отвечать вызовам времени, теряют голоса.

«Я не стесняюсь об этом говорить. Всегда им сообщаю — молодежь вас не знает, к молодежи вы не приходите. У нас был форум школьников. Мы пригласили туда политические партии. Честно сказать, из тех, кто приходил, более или менее хорошо о себе рассказала молодежи молодежным языком только одна партия», — уточнил Игорь Сопов.