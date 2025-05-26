КПРФ должна изменить свои подходы — Владимир Никитин

КПРФ должна изменить свои подходы и понять, что рабочий класс изменился. Такое мнение член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его мнению, компартия тоже должна изменить свои подходы и понимать, что рабочий класс изменился. Владимир Никитин напомнил, что в былые времена пролетариат был революционным классом, ему нечего было терять, кроме своих цепей. А сейчас пролетариату «есть, что терять».
«С помощью коммунистов пролетариат заработал себе гарантии. Есть более революционные классы теперь, которые наши враги за рубежом используют для цветных революций. А новым подходам надо учить, нужно помнить, что мы должны творчески развивать марксизм и ленинизм. Если мы хотим побеждать в России, то нужно, прежде всего, восстановить сплав русской идеи и социалистической идеи. Ленин сумел этот сплав сделать, и Сталин продолжил. Нужно опираться на духовную мощь и также нужно использовать самые современные технологии», – добавил член ЦК КПРФ.
Также он выступает за омоложение партийных рядов. По мнению Владимира Никитина, руководство организации должно сознательно привлекать в деятельность КПРФ молодых людей.