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Политика

КПРФ должна изменить свои подходы — Владимир Никитин

28.05.2025 15:20|ПсковКомментариев: 0

КПРФ должна изменить свои подходы и понять, что рабочий класс изменился. Такое мнение член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я думаю, что есть внешние и внутренние причины потери коммунистами своих прежних позиций. Власть совершенствует свое давление на коммунистов. Надо сказать, что действует очень успешно. На законодательном уровне использовали COVID-19 для того, чтобы отучить людей собираться на собрания, запретили митинги и так далее. Я открыто пишу Зюганову Геннадию Андреевичу (председатель ЦК КПРФ - ред.), отдаю материалы, выступаю на пленумах, что компартия задержалась в индустриальной эпохе и  мыслит еще периодом, когда была коллективизация труда, когда создавали большие предприятия, огромные коллективы. Сейчас изменилось все. Наступила новая эпоха, эпоха информационная. Если раньше бытие определяло сознание, как Маркс говорил, то сейчас сознание определяет экран телевизора, интернет. А кто является их хозяевами, мы знаем. И какую картинку эти хозяева нарисуют, так люди и идут голосовать», — сказал Владимир Никитин.

По его мнению, компартия тоже должна изменить свои подходы и понимать, что рабочий класс изменился. Владимир Никитин напомнил, что в былые времена пролетариат был революционным классом, ему нечего было терять, кроме своих цепей. А сейчас пролетариату «есть, что терять». 

«С помощью коммунистов пролетариат заработал себе гарантии. Есть более революционные классы теперь, которые наши враги за рубежом используют для цветных революций. А новым подходам надо учить, нужно помнить, что мы должны творчески развивать марксизм и ленинизм. Если мы хотим побеждать в России, то нужно, прежде всего, восстановить сплав русской идеи и социалистической идеи. Ленин сумел этот сплав сделать, и Сталин продолжил. Нужно опираться на духовную мощь и также нужно использовать самые современные технологии», – добавил член ЦК КПРФ.

Также он выступает за омоложение партийных рядов. По мнению Владимира Никитина, руководство организации должно сознательно привлекать в деятельность КПРФ молодых людей. 

Пресс-портрет
Никитин Владимир Степанович Зюганов Геннадий Андреевич
Источник: Псковская Лента Новостей
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