Политика

13 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в сентябре

13 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в единый день голосования, 14 сентября, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на совещании с региональными отделениями политических партий 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Выборы будут проходить как в связи с проведением муниципальной реформы, так и будут организованы довыборы в тех муниципальных образованиях, где депутаты досрочно сложили свои полномочия», - пояснил Игорь Сопов.

Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:

Великолукский муниципальный округ;

Гдовский муниципальный округ;

Дедовичский муниципальный округ;

Куньинский муниципальный округ;

Новосокольнический муниципальный округ:

Островский муниципальный округ;

Палкинский муниципальный округ;

Псковский муниципальный округ;

Пустошкинский муниципальный округ;

Пушкиногорский муниципальный округ;

Себежский муниципальный округ;

Стругокрасненский муниципальный округ;

Псков.

Напомним, на территории региона будет работать 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составит 2069 человек.

Организаторами выборов выступят территориальные избирательные комиссии.

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Голосование будет трехдневным, с 12 по 14 сентября.