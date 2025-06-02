13 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в сентябре 

13 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в единый день голосования, 14 сентября, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на совещании с региональными отделениями политических партий 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Выборы будут проходить как в связи с проведением муниципальной реформы, так и будут организованы довыборы в тех муниципальных образованиях, где депутаты досрочно сложили свои полномочия», - пояснил Игорь Сопов.
Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:
Напомним, на территории региона будет работать 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составит 2069 человек.
Организаторами выборов выступят территориальные избирательные комиссии.
Голосование будет трехдневным, с 12 по 14 сентября.