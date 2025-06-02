Выборы в Псковской области пройдут 12-14 сентября

Трёхдневное голосование пройдёт в Псковской области 12, 13 и 14 сентября, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на совещании с региональными отделениями политических партий 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
«На выборах будет организовано 250 помещений для голосования», - уточнил Игорь Сопов.
На территории региона будет работать 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составит 2069 человек.
Организаторами выборов выступят территориальные избирательные комиссии.