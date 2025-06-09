Политика

На каждом избирательном участке в Псковской области организуют общественное наблюдение

На каждом избирательном участке в Псковской области в сентябре будет организовано общественное наблюдение, сообщил председатель Общественной палаты региона Александр Седунов на совещании в рамках старта работы Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области 10 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня у нас в повестке несколько вопросов: старт работы Общественного штаба по наблюдению за выборами, подготовка к единому дню голосования», - сказал Александр Седунов.

Также в повестке дня состав штаба, подготовка наблюдателей и обсуждение вопроса о будущем подведении итогов наблюдения непосредственно после выборов.

Александр Седунов рассказал об организации работы штаба. «На каждом участке будет организовано общественное наблюдение», - подчеркнул председатель Общественной палаты Псковской области.

Также Александр Седунов отметил, что важна координация всех действий, то есть отработка и обработка той «горячей линии», которая будет поступать в Штаб общественного наблюдения во время выборов.

Напомним, голосование будет трехдневным, с 12 по 14 сентября. В регионе пройдут 13 избирательных кампаний.