Политика

Олег Брячак: Сложности с подбором кандидатов испытывают многие партии

От выборов к выборам люди все меньше интересуются политикой. Об этом председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак заявил во время круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Граждане от выборов к выборам, от года к году все меньше и меньше интересуются политикой. Молодежь, к сожалению, также интересуется политикой недостаточно. И поэтому, конечно же, мы, как и многие другие партии, кроме "Единой России", испытываем сложности с подбором кандидатов. Люди в деревнях, в районах не понимают, для чего им становиться депутатами. Потому что нагрузка, ответственность, какое-то общественное внимание они приобретают, а полномочия для решения тех вопросов, с которыми к ним потом придут их же соседи, родственники, знакомые и односельчане, для решения вот этих вот их проблем — полномочий практически у депутата нет», – сказал Олег Брячак.

Однако «Справедливая Россия» планирует «закрыть» все избирательные участки и выставить кандидатов в каждом избирательном округе.

«И люди эти будут достойные, известные в своих регионах. И я думаю, что результат мы покажем достойный. Мы не хватаем с неба звезд и не ставим себе невыполнимых задач. Делай, что должен, и будь, что будет. Мы на каждой кампании выкладываемся, как и наши кандидаты. Мы тоже часто критикуем некоторых представителей действующей власти, мы не задаем неудобные вопросы, мы просто ставим перед фактом руководителей муниципальных образований, и неважно, какие у нас отношения. Если есть проблема, мы требуем её решения. Мы умеем работать с действующей властью в качестве адвокатов наших граждан. Многие люди просто не знают, как решать те или иные проблемы. На выборах мы получим достойный средний результат», – заключил депутат.

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 муниципальных выборов и два довыбора депутатов. Единый день голосования - 14 сентября. Сейчас прорабатывается вопрос о трехдневном голосовании.

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных муниципальным выборам в Псковской области. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.