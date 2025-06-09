Политика

Яна Иванова: Ключевая проблема – неверие людей в выборы

Ключевую проблему выборов для партии «Яблоко» назвала заместитель председателя Псковского регионального отделения партии Яна Иванова во время круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В прошлом году за нас голосовало больше, чем за любую другую оппозиционную партию в Псковской области. Мы вторая в регионе партия по количеству избранных депутатов. Мы идем с тем, чтобы предлагать свои решения, свое видение проблем. Наши лидеры – это известные люди, которых знают. Ведутся консультации по районам. Ключевая проблема – неверие людей в выборы. Их можно понять. Когда есть проблемы и вопросы к работе комиссий. Например, нам не могут предоставить видеозаписи. Но мы продолжаем работать, настроение у нас бодрое», — сказала Яна Иванова.

Она отметила, что штамп «партии иноагентов» в отношении «Яблока» распространяют их оппоненты.

«Партия иноагентов – это штамп, который выгодно распространять нашим оппонентам. Мы с законом об иноагентах не согласны. Но главной проблемой я вижу неверие людей в то, что можно что-то изменить. Главное – это работать на благо людей, но иногда, когда ты это делаешь, приходится противостоять местному руководству», — добавила Яна Иванова.

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по досрочным выборам депутатов.

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных муниципальным выборам в Псковской области. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.