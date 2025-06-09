Политика

Кандидат в депутаты Псковского округа Андрей Ключко: Ветераны СВО заслуживают доверия народа

Член Общественной палаты Псковской области, руководитель АХО филиала центра «Воин», участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко назвал свои ближайшие планы в политике в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

Весной текущего года Андрей Ключко успешно прошел предварительное голосование (праймериз) партии «Единая Россия». Победив, он получил возможность выдвинуться кандидатом от партии на предстоящих осенних выборах депутатов Собрания Псковского муниципального округа.

«Предложение поступило от правительства Псковской области, и сомнений особо не возникло», — пояснил Андрей Ключко свое решение. Он подчеркнул, что хотел посвятить себя служению региону и всей стране.

В этом году пройдут муниципальные выборы в Псковской области, а уже в следующем - выборы в Государственную Думу и в Псковское областное Собрание депутатов. На вопрос о возможном продолжении политической карьеры, переходе на региональный уровень, Андрей Ключко ответил, что на текущий момент не рассматривает такой исход событий.

«Пока таких планов я не строил. Немножко для меня это новое. Я, может быть, еще не понимаю самой системы. Политика, руководство, государственная служба: надо учиться этому, чтобы подсказывали старшие товарищи, а не так, что пришел с армии и начал, - заметил гость студии. - Пока я считаю, что моя задача на первое время - это выборы в Псковском районе в сентябре, а дальше уже будет видно, будем работать, там посмотрим».

Что касается конкретных целей, если он станет избранным депутатом, Андрей Ключко обозначил ключевые приоритеты:

«Уже есть понимание задач, потому что мы неоднократно встречались с главой района и выезжали в округа. Работа всегда есть — это создание комфортной городской среды для жителей, обеспечение их социальной защищенности. Важна и поддержка участников СВО и их семей, а также вопросы газификации. Мы знаем, что в Псковской области благодаря губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову газификация стала развиваться быстрее. Раньше с этим были трудности, но сейчас ситуация меняется. Например, в Новоржевском районе, где живет мать моей супруги, уже провели газ. Такие же вопросы актуальны и для нашего Псковского района. Это касается и состояния дорог, и благоустройства территории, чтобы жителям было комфортно жить и растить детей».

Напомним, в прошлом году Андрей Ключко стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в Псковской области. Он также активно участвовал в работе избирательного штаба главы государства в регионе. Гость студии отметил, что участие в предвыборной кампании было большим доверием со стороны избирателей. «Я считаю, это огромнейшее доверие со стороны региона, жителей Псковской области, и его нельзя было не оправдать», — сказал он.

В завершение разговора Андрей Ключко акцентировал внимание на активной вовлеченности участников специальной военной операции (СВО) в политическую жизнь страны. Он также отметил высокую эффективность федеральной программы «Время героев», которая направлена на интеграцию участников СВО в систему государственной службы и их последующее трудоустройство в исполнительных органах власти.

«Сейчас участники специальной военной операции активно участвуют в политической жизни многих регионов России. Владимир Путин неоднократно говорил об этом. Федеральная программа "Время героев" помогает военнослужащим получить новые знания и навыки. Недавно стартовала новая группа обучения. Я считаю, что те, кто прошёл специальную военную операцию, заслуживают доверия народа. Они защищают суверенитет страны, будущее наших детей и имеют обострённое чувство справедливости. Люди будут слушать и верить им, потому что они готовы принимать решения и нести за них ответственность», — заключил Андрей Ключко.

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Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. На первом этапе о желании принять в ней участие заявили более 300 участников СВО, среди них 40% - действующие военнослужащие, 33 человека имеют ордена Мужества. Этапы регистрации и тестирования преодолели более 50 человек.

Подробную информацию можно узнать на сайте программы, в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 122.