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Политика

«Собственной персоной»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о политической оппозиции в современной России. ВИДЕО

12.06.2025 16:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 июня.

Гость студии - председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Накануне он прибыл в Псков, чтобы поддержать в суде своего заместителя Льва Шлосберга*, объявленного иноагентом. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту дискредитации Вооруженных сил РФ. Сутки политик провел в изоляторе временного содержания. На следующий день Псковский городской суд избрал Льву Шлосбергу* меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. 

По окончании судебного заседания Николай Рыбаков посетил студию «ПЛН FM» и ответил на вопросы ведущего Александра Савенко. Насколько сложно политической оппозиции работать в современной России в условиях новой политической реальности? Что делать, когда гайки закручены и законодательство только ужесточается? Какие возможности у оппозиции еще все-таки остаются? 

Об этом и не только — в эфире. 

* Минюстом РФ признан иностранным агентом

Источник: Псковская Лента Новостей
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