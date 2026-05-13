 
Политика

Петр Алексеенко: Когда будет доверие к выборам – будет легитимность

0

Легитимность выборов зависит от доверия населения к выборному процессу. Такое мнение озвучил первый секретарь Псковского регионального отделения КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Позиция КПРФ неоднократно озвучивалась. Выборы должны проходить за один день. Должны быть бумажные бюллетени, без ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.). Сейчас будут выборы общероссийские, будут миллионы избирателей, которые проголосуют электронно. Кто их проконтролирует? Комиссия одна в Москве. Как 15 человек в Москве могут обеспечить прозрачность голосования? Это же фикция! Есть пример. В Турции были выборы президента Эрдогана, все за один день проголосовали на бумажных бюллетенях. Зачем три дня сейф-пакеты держать? То подписи есть, то их нет, то двойное дно вскрывалось», – высказал свое мнение Петр Алексеенко. 

Он считает, что необходимо вернуться к прежней системе проведения выборов, так как народ утратил веру в выборный процесс.

«Нужно вернуться к прежней системе. Это уменьшит затраты, а явка зависит от того, что народ разуверился в выборах. Жизнь-то их не меняется к лучшему. Законы, которые пойдут на пользу, не принимаются. Когда будет доверие к выборам, тогда будет и легитимность, и явка. Сейчас голосуют бюджетники, военные, а простой народ не так активен», – заключил Петр Алексеенко.

Напомним, сегодня ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». Вместе с читателями мы будем осуществлять медиаконтроль, оценивать по ряду критериев предвыборную кампанию-2026, поддерживать проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Алексеенко Петр Васильевич

Алексеенко Петр Васильевич

Депутат Псковского областного Собрания

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026