Петр Алексеенко: Когда будет доверие к выборам – будет легитимность

Легитимность выборов зависит от доверия населения к выборному процессу. Такое мнение озвучил первый секретарь Псковского регионального отделения КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Позиция КПРФ неоднократно озвучивалась. Выборы должны проходить за один день. Должны быть бумажные бюллетени, без ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.). Сейчас будут выборы общероссийские, будут миллионы избирателей, которые проголосуют электронно. Кто их проконтролирует? Комиссия одна в Москве. Как 15 человек в Москве могут обеспечить прозрачность голосования? Это же фикция! Есть пример. В Турции были выборы президента Эрдогана, все за один день проголосовали на бумажных бюллетенях. Зачем три дня сейф-пакеты держать? То подписи есть, то их нет, то двойное дно вскрывалось», – высказал свое мнение Петр Алексеенко.

Он считает, что необходимо вернуться к прежней системе проведения выборов, так как народ утратил веру в выборный процесс.

«Нужно вернуться к прежней системе. Это уменьшит затраты, а явка зависит от того, что народ разуверился в выборах. Жизнь-то их не меняется к лучшему. Законы, которые пойдут на пользу, не принимаются. Когда будет доверие к выборам, тогда будет и легитимность, и явка. Сейчас голосуют бюджетники, военные, а простой народ не так активен», – заключил Петр Алексеенко.

