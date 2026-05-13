Наталья Тудакова: Для легитимных выборов необходима активная явка

Легитимность выборов достигается за счет активной явки граждан на избирательные участки. Таким мнением поделилась в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова.

«Легитимные выборы в моем понимании – это активная явка. Задача каждой политсилы – показать свою работу и повести людей за собой. Когда люди приходят на участки, когда они голосуют, махинации становятся достаточно затруднительными. У нас есть тонкости в законодательстве, когда люди постоянно голосуют за своего кандидата, и также право проголосовать имеют временно зарегистрированные и непостоянно проживающие на территории округа, и этими голосами делаются выборы, тогда и появляется разуверенность», – считает Наталья Тудакова.

Она также заявила, что через наблюдателей партия планирует защищать каждый голос.

«В части наблюдения, мы активно используем федеральный проект "Справедливый наблюдатель". Люди присутствовали на участках, работали и всё фиксировали. Грубых нарушений в кампании 2021 года (в 2021-м проходили предыдущие выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания - ред.) выявлено не было. В этом году также будем эту работу проводить и каждый голос будем защищать», – подытожила Наталья Тудакова.

Напомним, сегодня ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». Вместе с читателями мы будем осуществлять медиаконтроль, оценивать по ряду критериев предвыборную кампанию-2026, поддерживать проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области.

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

