Политика

Алексей Севастьянов: Реформа МСУ в большей степени зависит от реформы местного самосознания

Круглый стол «Местное самоуправление в единой системе публичной власти: актуальные вопросы реформирования» проходит в Пскове 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках круглого стола депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов рассказал, что в Псковской области была проведена обширная предварительная работа, благодаря которой принятый федеральный закон о местном самоуправлении не станет резким потрясением для жителей области.

«Говоря о реформе местного самоуправления, я бы сказал, что в большей степени она зависит от реформы местного самосознания. Все должно быть понято и услышано на местах. К сожалению, у нас сегодня вошло в моду, в силу доступности соцсетей, что каждый житель думает, что вопросы можно решить четко и быстро, только если написать на сайт губернатора. Люди должны понимать, что это их земля, за которую они несут ответственность», — сказал Алексей Севастьянов.

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Псковские областное Собрание депутатов в этом вопросе выступает в качестве связующего звена между муниципальным образованием и правительством.

Мероприятие посвящено вступлению в силу федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» как нового этапа муниципальной реформы в Российской Федерации.

Напомним, муниципальная реформа в Псковской области уже проходит завершающую стадию. На февральской сессии областного Собрания согласовано преобразование последних 10 районов в округа.