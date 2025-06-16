Алексей Севастьянов: Реформа МСУ в большей степени зависит от реформы местного самосознания

Круглый стол «Местное самоуправление в единой системе публичной власти: актуальные вопросы реформирования» проходит в Пскове 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В рамках круглого стола депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов рассказал, что в Псковской области была проведена обширная предварительная работа, благодаря которой принятый федеральный закон о местном самоуправлении не станет резким потрясением для жителей области.
Псковские областное Собрание депутатов в этом вопросе выступает в качестве связующего звена между муниципальным образованием и правительством.
Мероприятие посвящено вступлению в силу федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» как нового этапа муниципальной реформы в Российской Федерации.
Напомним, муниципальная реформа в Псковской области уже проходит завершающую стадию. На февральской сессии областного Собрания согласовано преобразование последних 10 районов в округа.