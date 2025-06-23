Политика

Александр Седунов: Трехдневное голосование делает выборы доступнее

Трёхдневное голосование делает выборы более удобными и доступными для людей, позволяя им проголосовать в любое время. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) озвучил председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

«Я считаю, что трехдневное голосование в единый день голосования дает возможность гражданам проголосовать в удобное для них время с учетом этого трехдневного интервала. Это очень важно и увеличивает возможности для людей принять участие в выборах», — отметил Александр Седунов.

Он также подчеркнул, что даже при переносе выборов на любое время года всегда найдутся оппоненты, которые будут критиковать это решение.

«Важен момент, связанный с тем, что люди должны голосовать. На протяжении ряда лет существует еще и дистанционное электронное голосование, которое позволяет тем, кто не может присутствовать на избирательном участке, проголосовать с помощью мобильного телефона», — добавил он.

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В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов. Голосование на избирательных участках пройдёт в течение нескольких дней подряд — 12, 13 и 14 сентября.