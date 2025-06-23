Политика

Во всех новых муниципальных округах будут выдвигаться кандидаты от КПРФ

Во всех новых муниципальных округах КПРФ будет выдвигать своих кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, комментируя итоги прошедшей сегодня областной партийной конференции.

«По районам мы выдвинули тех, кого определила кадровая комиссия, потом бюро решало. На город Псков, пока, согласно нашему уставу и избирательному законодательству, будет Псковское городское отделение выдвигать, попозже. Пока не определили кого, пока еще решаем, согласовываем. Во всех 11 районах, где будут новообразованные муниципальные округа, везде будем участвовать», - сказал Петр Алексеенко.

Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Единый день голосования в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Голосование на избирательных участках пройдёт в течение нескольких дней подряд — 12, 13 и 14 сентября.

Напомним, депутаты Псковской городской Думы назначили выборы депутата по одномандатному избирательному округу №3 на 14 сентября. Полномочия депутата по округу №3 Ивана Мешкова были прекращены досрочно. На данный момент Иван Мешков занимает должность главы Гдовского района.

Выдвижение кандидатов на довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 стартовало в пятницу, 27 июня.