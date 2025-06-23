Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что делать При укусе клеща
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
нейросети для предпринимателей
Бизнес В Великих Луках
Жить в Атмосфере
Псков Летние террасы
Легким десертам — легкая сметана
ПЛН 25 лет
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Новая веха профсоюзов
Рай В шалаше
Легкая кухня Ягодный пудинг
Задержание ректора ПсковГУ
Правила электробезопасности
 
 
 
ещё Политика 23.06.2025 17:180 Рейтингомер: дела в суде, эколог с миллионами и ликвидация партии 29.06.2025 21:000 Во всех новых муниципальных округах будут выдвигаться кандидаты от КПРФ 28.06.2025 23:230 Антон Минаков возглавит список кандидатов от ЛДПР на выборах в Гдове 28.06.2025 10:360 «Единая Россия» собирает предложения избирателей, которые войдут в новую народную программу партии 26.06.2025 21:272 Александр Козловский: Задача парламентских выборов 2026 года – безоговорочная победа 26.06.2025 16:540 Александр Седунов: Трехдневное голосование делает выборы доступнее 
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 25.06.2025 14:338 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 22.06.2025 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове 24.06.2025 15:541 Интерактив: Вандалы рушат исторические стены?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Во всех новых муниципальных округах будут выдвигаться кандидаты от КПРФ

29.06.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Во всех новых муниципальных округах КПРФ будет выдвигать своих кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, комментируя итоги прошедшей сегодня областной партийной конференции.

«По районам мы выдвинули тех, кого определила кадровая комиссия, потом бюро решало. На город Псков, пока, согласно нашему уставу и избирательному законодательству, будет Псковское городское отделение выдвигать, попозже. Пока не определили кого, пока еще решаем, согласовываем. Во всех 11 районах, где будут новообразованные муниципальные округа, везде будем участвовать», - сказал Петр Алексеенко.

Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Единый день голосования в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Голосование на избирательных участках пройдёт в течение нескольких дней подряд — 12, 13 и 14 сентября.

Напомним, депутаты Псковской городской Думы назначили выборы депутата по одномандатному избирательному округу №3 на 14 сентября. Полномочия депутата по округу №3 Ивана Мешкова были прекращены досрочно. На данный момент Иван Мешков занимает должность главы Гдовского района.

Смотрите также
16.09.2024 09:415 Полномочия депутата по округу №3 досрочно прекратят на 26-й сессии Псковской городской Думы

Выдвижение кандидатов на довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 стартовало в пятницу, 27 июня.

Смотрите также
25.06.2025 16:210 Выдвижение кандидатов на довыборы депутата по округу №3 в Пскове стартует 27 июня

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 265 человек
29.06.2025, 21:200 Локнянку приговорили к тюрьме за неуплату алиментов в размере 500 тыс. рублей 29.06.2025, 21:060 Аварии на линиях электропередачи зафиксировали в Локнянском округе 29.06.2025, 21:000 Во всех новых муниципальных округах будут выдвигаться кандидаты от КПРФ 29.06.2025, 20:560 Отключения электричества из-за непогоды зафиксировали в Плюсском округе
29.06.2025, 20:400 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 30 июня 29.06.2025, 20:330 Свыше 20 населенных пунктов Псковского района остались без электричества 29.06.2025, 20:201 Прилепин: 90% российских фильмов должны быть о национальных ценностях 29.06.2025, 20:140 Более 50 населенных пунктов Новоржевского округа остались без света
29.06.2025, 20:000 Стала известна средняя зарплата подростков в России 29.06.2025, 19:400 Продолжаются поиски пропавшего полтора года назад великолучанина 29.06.2025, 19:202 Джем-сейшен поэтов и музыкантов состоялся в библиотеке в Пскове 29.06.2025, 19:000 15% псковичей считают, что у детей не могут быть аккаунты в социальных сетях - опрос
29.06.2025, 18:400 В Роспотребнадзоре разработали тест для выявления вируса Хасеки 29.06.2025, 18:200 Ученые создали технологию печати клеточных культур для лечения диабета первого типа 29.06.2025, 18:190 Пенсионер в длинной черной куртке пропал в Дновском округе 29.06.2025, 18:070 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области
29.06.2025, 18:000 Росгвардейцы почтили память партизан и подпольщиков 29.06.2025, 17:400 Конференция «Псков и старообрядчество» прошла в Пскове 29.06.2025, 17:200 ФК «Луки-Энергия» едва не отобрал очки у «Зенита-2» в Петербурге 29.06.2025, 17:080 Временный храм святой Ксении Петербургской открылся в Пскове
29.06.2025, 17:000 «Михайловское» готовит к показу свои новые приобретения 29.06.2025, 16:400 Псковский школьник занял 3 место в конкурсе «Наука в фотографиях» 29.06.2025, 16:200 СОБЫТИЕ: Псковские фермеры на ярмарке «Виноград» 29.06.2025, 16:000 Мешающие похудению психологические установки перечислил псковский облздрав
29.06.2025, 15:400 Тафтинговый ковер создают на фестивале «Виноград» 29.06.2025, 15:200 Водитель сбил двух мужчин после ссоры в великолукской деревне Иваново 29.06.2025, 15:160 Стала известна музыкальная программа третьего дня фестиваля «Виноград» 29.06.2025, 15:000 Празднование Ивана Купалы состоится в усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше
29.06.2025, 14:400 Теннисный стол передал Дому молодежи Юрий Сорокин 29.06.2025, 14:200 О повышенной смертности собак летом предупредили кинологи 29.06.2025, 14:060 Отключение электричества произошло в трех волостях Гдовского района 29.06.2025, 14:000 Администрация Пскова поздравила белорусский Витебск с 1051-й годовщиной
29.06.2025, 13:400 Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 30 июня 29.06.2025, 13:200 СОБЫТИЕ: Фестиваль «Довмонт Псковский 2025» 29.06.2025, 13:000 Активистов и волонтеров Новоржевского округа наградили в День молодежи 29.06.2025, 12:400 Австралийский кот пережил 50 минут в работающей стиральной машине
29.06.2025, 12:200 К участию в научной конференции памяти Савелия Ямщикова приглашает Пушкинский заповедник 29.06.2025, 12:000 Активных представителей молодежи чествовали в Острове 29.06.2025, 11:400 Авиационные технологии осваивают великолукские школьники на форуме «Инженеры будущего» 29.06.2025, 11:200 Медалистов наградили на выпускном в Локне
29.06.2025, 11:000 Спортивный фестиваль «Мы вместе» состоялся в Новоржеве 29.06.2025, 10:400 В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме 29.06.2025, 10:200 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 29.06.2025, 10:000 У природы нет плохой погоды
29.06.2025, 09:400 Живая история: псковичам и гостям города удалось заглянуть в XIII век 29.06.2025, 09:200 День кораблестроителя празднуется 29 июня в России 29.06.2025, 09:000 День партизан и подпольщиков отмечается в России 29 июня 29.06.2025, 01:360 «Довмонт Псковский-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ
28.06.2025, 23:280 Два человека пострадали в ДТП в Куньинском районе 28.06.2025, 23:230 Антон Минаков возглавит список кандидатов от ЛДПР на выборах в Гдове 28.06.2025, 22:000 Хромого мужчину с кривым носом продолжают разыскивать в Псковской области 28.06.2025, 21:380 Главный специалист требуется в пресс-службу УМВД России по Псковской области
28.06.2025, 21:220 Нетрезвого водителя задержали в Острове 28.06.2025, 21:180 «Бригантина-2025»: в Великих Луках прошёл праздник выпускников 28.06.2025, 21:010 Безработная жительница Великолукского района подозревается в фиктивной регистрации иностранцев 28.06.2025, 20:420 Освящение храма блаженной Ксении Петербургской состоится в Пскове 29 июня 
28.06.2025, 20:400 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в восстанавливающемся храме деревни Петрилово 28.06.2025, 20:220 Выпускникам Псковского филиала Университета ФСИН России присвоены очередные специальные звания 28.06.2025, 20:120 Александр Козловский: Именно молодёжь становится движущей силой прогресса 28.06.2025, 20:080 Концерт фолк-рок группы «Терн» звучит на фестивале «Довмонт Псковский»
28.06.2025, 20:000 Жителя Пыталовского округа лишат прав из-за заболевания 28.06.2025, 19:420 Хрустальный меч князя Довмонта вновь получил боец Дмитрий Куропаткин 28.06.2025, 19:400 27 регионов России получат квалифицированных специалистов для УИС, окончивших псковский вуз 28.06.2025, 19:230 Правительство учредило стипендии имени Крылова за достижения в кораблестроении
28.06.2025, 19:000 Антон Мороз поздравил псковичей с Днем молодежи 28.06.2025, 18:490 Бои за хрустальный меч Князя Довмонта стартовали на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 18:420 Арт-резиденция «Тавриды» открылась в Пскове 28.06.2025, 18:331 Юлия Барановская посетила Псков
28.06.2025, 18:250 Опубликована обновленная схема расположения основных локаций марафона «Земля спорта» в Пскове 28.06.2025, 18:200 Ушедшую из дома в Великих Луках девочку в черном топе нашли 28.06.2025, 18:150 До +21 градуса и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 29 июня 28.06.2025, 18:110 Акробатическое шоу и дефиле исторического костюма начались на фестивале «Довмонт Псковский»
28.06.2025, 18:000 Личность подозреваемой в соучастии в преступлении установили в Великих Луках 28.06.2025, 17:400 От купальских гаданий до беспроигрышного розыгрыша «за маленький барыш»: что ждёт гостей «Михайловского» в Иванову ночь 28.06.2025, 17:200 Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова 28.06.2025, 16:580 В Великих Луках чествовали лучших выпускников 2025 года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru