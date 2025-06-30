Политика

Рейтингомер: «Странная сказка» от депутата, шутка от приставов и самый гуманный суд в мире

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Светлана Григорьева

-5 получает зампредседателя Псковского городского суда Светлана Григорьева. Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что она отпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, в связи с чем предположили: за такое как минимум могут лишить статуса. Однако квалификационная коллегия судей вынесла госпоже Григорьевой всего лишь... замечание. Многие посчитали столь мягкое наказание невероятным. С учетом общественного резонанса и массы недоуменно-критических откликов выставляем в лице госпожи Григорьевой минус всей судебной системе, которая, по мнению многих, демонстративно покрывает своих.

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-4 Наталья Ильина

Минус четыре уходит экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Уголовное дело в ее отношении получает развитие и новые подробности. Крупные федеральные СМИ опубликовали фрагменты из неких документов, согласно которым сотрудники вуза рассказали, что неоднократно отдавали ей часть зарплаты, а следствие располагает аудиофайлами, на которых Ильина обсуждает дистанционную работу «доцента» вуза, который занятий не проводил и на рабочем месте не появлялся.

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-3 Валерий Зайцев

Минус три схлопотал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. По сообщениям масс-медиа, управленец получил очередное предупреждение за административное правонарушение. Честно говоря, мы уже со счета сбились, какое оно по счету - и сколько там вообще было зафиксировано разных нарушений. Поэтому не удивимся уже ничему — ни новым предупреждениям, ни более суровому наказанию со всеми вытекающими последствиями.

-2 Дмитрий Поршнев

Минус два получает гдовский активист, в прошлом кандидат от КПРФ Дмитрий Поршнев. Верховный суд подтвердил законность постановления территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации на выборах главы муниципалитета в 2024 году участнику СВО из-за того, что тот не смог лично подать документы кандидата. Также отклонено ходатайство о направлении запроса в Конституционный суд о проверке соответствия основному закону нормы избирательного законодательства о запрете представления в избирком иными лицами документов об участии в выборах.

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-1 Наталья Иванова

Фото: Псковское областное Собрание

Минус один схлопотала глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова. В ее адрес природоохранным прокурором внесено представление из-за свалки мусора. При этом, возможно, представление - еще не конец истории. Как пояснило «око государево», при установлении причиненного несанкционированным размещением отходов вреда окружающей среде будет рассмотрен вопрос о принятии иных мер прокурорского реагирования.

0 Петр Алексеенко

Нейтральную оценку 0 ставим первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко. С одной стороны, ведомые им псковские коммунисты провели-таки в воскресенье областную конференцию КПРФ по выдвижению кандидатов — хотя, с учетом сложностей с рядом райкомов, не был исключен перенос мероприятия на более поздний срок. С другой стороны, предоставленная руководителем областного отделения компартии информация носит очень неконкретный характер и выглядит не более чем дежурным объявлением о намерениях.

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+1 Сергей Колесников

Плюс один заработал руководитель областного управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Колесников. Так отмечаем нестандартные методы работы этого ведомства. Во-первых, приставы вычислили должницу по алиментам через сайт интим-услуг, где она была зарегистрирована как «Девушка-оркестр». Во-вторых, с юмором обыграли ее псевдоним в пресс-релизе: дескать, теперь репертуар этой «Девушки-оркестра» пополнился новыми хитами: «Исполнительное производство», «Принудительный привод» и «Штрафные санкции».

+2 Олег Брячак

Плюс два заносим в дневник председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олега Брячака. На минувшей неделе он принимал нового куратора Псковской области по партийной линии — депутата Госдумы, замруководителя фракции СР в парламенте Алексея Чепу. Судя по всему, всё прошло нормально — главный псковский эсер получил от высокого гостя положительные оценки и характеристики.

+3 Андрей Беляев

Плюс три отправляем в Великие Луки в адрес главы городской администрации Андрея Беляева. Сити-менеджер представил отчет о работе властей «южной столицы» в 2024 году и ожидаемо получил поддержку депутатов городской Думы. Недавняя критика губернатора в адрес великолукского руководства на положительную оценку работы администрации никак не повлияла.

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+4 Светлана Мельникова

Строчкой выше, на плюс четыре, расположилась директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Положительной оценкой отмечаем проведение совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества ежегодного фестиваля «Довмонт Псковский». Вне всяких сомнений, это теперь - одно из главных событий лета в культурной жизни региона и новая яркая «визитная карточка» Пскова.

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+5 Юрий Сорокин

Плюс пять ставим вице-спикеру областного Собрания, директору завода «Псков-Полимер» Юрию Сорокину. Во-первых, за системную работу по развитию детского спорта. На днях популяризатор здорового образа жизни и физической культуры передал юным очередной стол для игры в настольный теннис. Теперь - в Дом молодежи. Во-вторых, отмечаем оригинальный музыкальный подарок, сделанный Юрием Сорокиным меломанам. Ко Дню рождения Виктора Цоя депутат виртуозно исполнил на гитаре «Странную сказку». Браво!

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Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!