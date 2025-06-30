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Политика

Рейтингомер: «Странная сказка» от депутата, шутка от приставов и самый гуманный суд в мире

30.06.2025 18:08|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. 

 

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Светлана Григорьева

-5 получает зампредседателя Псковского городского суда Светлана Григорьева. Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что она отпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, в связи с чем предположили: за такое как минимум могут лишить статуса. Однако квалификационная коллегия судей вынесла госпоже Григорьевой всего лишь... замечание. Многие посчитали столь мягкое наказание невероятным. С учетом общественного резонанса и массы недоуменно-критических откликов выставляем в лице госпожи Григорьевой минус всей судебной системе, которая, по мнению многих, демонстративно покрывает своих.

-4 Наталья Ильина

Минус четыре уходит экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Уголовное дело в ее отношении получает развитие и новые подробности. Крупные федеральные СМИ опубликовали фрагменты из неких документов, согласно которым сотрудники вуза рассказали, что неоднократно отдавали ей часть зарплаты, а следствие располагает аудиофайлами, на которых Ильина обсуждает дистанционную работу «доцента» вуза, который занятий не проводил и на рабочем месте не появлялся.

-3 Валерий Зайцев

Минус три схлопотал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. По сообщениям масс-медиа, управленец получил очередное предупреждение за административное правонарушение. Честно говоря, мы уже со счета сбились, какое оно по счету - и сколько там вообще было зафиксировано разных нарушений. Поэтому не удивимся уже ничему — ни новым предупреждениям, ни более суровому наказанию со всеми вытекающими последствиями.

-2 Дмитрий Поршнев

Минус два получает гдовский активист, в прошлом кандидат от КПРФ Дмитрий Поршнев. Верховный суд подтвердил законность постановления территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации на выборах главы муниципалитета в 2024 году участнику СВО из-за того, что тот не смог лично подать документы кандидата. Также отклонено ходатайство о направлении запроса в Конституционный суд о проверке соответствия основному закону нормы избирательного законодательства о запрете представления в избирком иными лицами документов об участии в выборах.

-1 Наталья Иванова

Фото: Псковское областное Собрание

Минус один схлопотала глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова. В ее адрес природоохранным прокурором внесено представление из-за свалки мусора. При этом, возможно, представление - еще не конец истории. Как пояснило «око государево», при установлении причиненного несанкционированным размещением отходов вреда окружающей среде будет рассмотрен вопрос о принятии иных мер прокурорского реагирования.

0 Петр Алексеенко

Нейтральную оценку 0 ставим первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко. С одной стороны, ведомые им псковские коммунисты провели-таки в воскресенье областную конференцию КПРФ по выдвижению кандидатов — хотя, с учетом сложностей с рядом райкомов, не был исключен перенос мероприятия на более поздний срок. С другой стороны, предоставленная руководителем областного отделения компартии информация носит очень неконкретный характер и выглядит не более чем дежурным объявлением о намерениях.

+1 Сергей Колесников

Плюс один заработал руководитель областного управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Колесников. Так отмечаем нестандартные методы работы этого ведомства. Во-первых, приставы вычислили должницу по алиментам через сайт интим-услуг, где она была зарегистрирована как «Девушка-оркестр». Во-вторых, с юмором обыграли ее псевдоним в пресс-релизе: дескать, теперь репертуар этой «Девушки-оркестра» пополнился новыми хитами: «Исполнительное производство», «Принудительный привод» и «Штрафные санкции».

+2 Олег Брячак

Плюс два заносим в дневник председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олега Брячака. На минувшей неделе он принимал нового куратора Псковской области по партийной линии — депутата Госдумы, замруководителя фракции СР в парламенте Алексея Чепу. Судя по всему, всё прошло нормально — главный псковский эсер получил от высокого гостя положительные оценки и характеристики.

+3 Андрей Беляев

Плюс три отправляем в Великие Луки в адрес главы городской администрации Андрея Беляева. Сити-менеджер представил отчет о работе властей «южной столицы» в 2024 году и ожидаемо получил поддержку депутатов городской Думы. Недавняя критика губернатора в адрес великолукского руководства на положительную оценку работы администрации никак не повлияла.

+4 Светлана Мельникова

Строчкой выше, на плюс четыре, расположилась директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Положительной оценкой отмечаем проведение совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества ежегодного фестиваля «Довмонт Псковский». Вне всяких сомнений, это теперь - одно из главных событий лета в культурной жизни региона и новая яркая «визитная карточка» Пскова.

+5 Юрий Сорокин

Плюс пять ставим вице-спикеру областного Собрания, директору завода «Псков-Полимер» Юрию Сорокину. Во-первых, за системную работу по развитию детского спорта. На днях популяризатор здорового образа жизни и физической культуры передал юным очередной стол для игры в настольный теннис. Теперь - в Дом молодежи. Во-вторых, отмечаем оригинальный музыкальный подарок, сделанный Юрием Сорокиным меломанам. Ко Дню рождения Виктора Цоя депутат виртуозно исполнил на гитаре «Странную сказку». Браво!

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Источник: Псковская Лента Новостей
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