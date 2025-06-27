Общество

Отчет о деятельности администрации Великих Лук за 2024 год представил Андрей Беляев

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев представил отчет о работе городской администрации за 2024 год в рамках 29-го заседания Великолукской городской Думы 27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

«Я постараюсь отразить основные моменты нашей деятельности, обозначить проблемные вопросы и пути их решения, в том числе в предстоящем 2025 году», – отметил Андрей Беляев, открывая выступление.

С первых дней специальной военной операции город оказывает помощь военнослужащим и их семьям.

«Администрация, предприятия, организации и неравнодушные жители города воинской славы Великие Луки оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО», – подчеркнул Андрей Беляев.

В 2024 году в администрацию поступило 1038 обращений граждан, что почти вдвое меньше показателя 2023 года.

«Снижение бумажных обращений связано с ростом активности жителей в соцсетях и на цифровых платформах», – пояснил глава администрации.

Основные темы обращений:

ЖКХ – 39,8%;

Жилищные условия – 17,2%;

Образование – 11%;

Иные вопросы – 20%.

«По основным показателям социально-экономического развития города наблюдается устойчивая позитивная динамика», – сообщил Беляев.

Оборот организаций составил 193,7 млрд рублей (+20,3%). Средняя зарплата – 62 936 рублей. (+30,3%) Уровень безработицы составил 0,18%. Рост налоговых поступлений – +30,1%.

38 квартир приобрели для детей-сирот. Завершили расселение 22 аварийных домов. Снесли 12 зданий и подготовили участки под застройку. Высадили более 79 тысяч цветов, а также ликвидировано 44 тысяч квадратных метров борщевика.

«Благодаря федеральной программе Великие Луки досрочно завершили этап переселения из аварийного жилья», – отметил глава администрации.

Также выполнен ремонт 27 тысяч квадратных метров дорог, 9,2 тысячи квадратных метров тротуаров и 19 дворов.

16 064 ребенка обучались в школах и садах. Выпустили 94 медалиста (62 – золотые). Также открылся школьный «Кванториум» на базе лицея №10 с оборудованием на 20 млн рублей. 56,8 млн рублей направили на ремонты школ и детсадов.

«Система образования города сохранила устойчивость и будет развиваться по приоритетным направлениям», – отметил Андрей Беляев.

В 2024 году провели 472 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 227 тысячи зрителей. Великолукский театр посетили 84,2 тысячи человек. Юбилей 100-летия Александра Матросова стал масштабным событием.

«В рамках юбилея Матросова отреставрирована его могила, состоялись концерты, спектакли, выставки и издание книг», – подчеркнул глава города.

Глава администрации отметил, что 43,2% жителей регулярно занимаются спортом. В 2024 году провели 151 соревнование на 5000 участников. 8 великолучан стали призёрами всероссийских и международных соревнований, также провели спартакиаду предприятий.

В период 2024 года заключили более 580 договоров на имущество и землю. Объем инвестиций в расчете на 1 жителя составил 47 938 рублей (+58,3%). Также создали инфраструктуру для сопровождения инвестпроектов.

«Мы создали условия для улучшения инвестиционного климата и заключили соглашение с Фондом развития Псковской области», - отметил Андрей Беляев.

После доклада депутаты задали вопросы по актуальным темам. Сергей Агарёв поинтересовался темпами газификации. Юлия Ярышкина – повышением индекса городской среды.

«Темпы будут расти за счёт реализации крупных инфраструктурных проектов – строительство парков, скверов», - заверил Андрей Беляев.

Также обсуждалось строительство нового путепровода и парка в северном микрорайоне – проект запланирован.

Оценка депутатов: «Работа проделана большая». В целом отчет был положительно воспринят депутатами.

«Оправдала себя структура ТОС, проделана большая работа по развитию города», – отметил Николай Андросович.

«Администрация работает в непростых условиях – санкции, СВО – но выполняет все обязательства. Зарплаты растут, экономика развивается», – добавил депутат Великолукской городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.