Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной

Несколько сотрудников Псковского госуниверситета рассказали, что неоднократно отдавали часть зарплаты занимавшей пост ректора вуза Наталье Ильиной, которая в настоящее время проходит по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщает РИА Новости.
«Доказательства, обосновывающие наличие у стороны обвинения основания для уголовного преследования Ильиной... протоколы допросов свидетелей - сотрудников ФГБОУ ВО (Псковского государственного университета - ред.)..., в соответствии с которыми они неоднократно передавали часть заработной платы Ильиной Н.А. и, учитывая её обширные влиятельные связи, опасаются за себя», - следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Там же отмечается, что следствие располагает аудиофайлами, на которых Ильина обсуждает дистанционную работу «доцента» вуза, который, по данным отдела кадров вуза, никаких занятий у них не проводил и на рабочем месте не появлялся. Свидетели показали, что он находился в Казахстане и никакие научные работы не публиковал.
По данным следствия, экс-ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года «доценту» начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
Также Наталье Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
Напомним, Ильина была задержана в апреле и отправлена под арест на 2 месяца.
4 июня Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Наталье Ильиной еще на два месяца. Постановление обжаловано защитником в Псковском областном суде.
В апелляционной жалобе адвокат просил заменить содержание под стражей на домашний арест. Псковский областной суд изучил материалы дела и доводы жалобы, пришел к выводу, что заключение Натальи Ильиной под стражу продлено законно и обоснованно, и отказал адвокату в удовлетворении жалобы. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу. Наталья Ильина останется под стражей по 7 августа включительно.
Ранее Псковский городской суд рассмотрел жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной на незаконное вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. Жалоба оставлена без удовлетворения.
Псковский госуниверситет Ильина возглавляла с 2019 года. Врио ректора в настоящее время назначен доктор педагогических наук Сергей Николаев.
В отношении бывшего ректора в настоящее время возбуждены два уголовных дела - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).