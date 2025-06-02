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Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной

Несколько сотрудников Псковского госуниверситета рассказали, что неоднократно отдавали часть зарплаты занимавшей пост ректора вуза Наталье Ильиной, которая в настоящее время проходит по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщает РИА Новости.

«Доказательства, обосновывающие наличие у стороны обвинения основания для уголовного преследования Ильиной... протоколы допросов свидетелей - сотрудников ФГБОУ ВО (Псковского государственного университета - ред.)..., в соответствии с которыми они неоднократно передавали часть заработной платы Ильиной Н.А. и, учитывая её обширные влиятельные связи, опасаются за себя», - следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Там же отмечается, что следствие располагает аудиофайлами, на которых Ильина обсуждает дистанционную работу «доцента» вуза, который, по данным отдела кадров вуза, никаких занятий у них не проводил и на рабочем месте не появлялся. Свидетели показали, что он находился в Казахстане и никакие научные работы не публиковал.

По данным следствия, экс-ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года «доценту» начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.

Также Наталье Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.

Напомним, Ильина была задержана в апреле и отправлена под арест на 2 месяца.