Политика

Антона Мороза утвердили кандидатом на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3

Победителя предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3, вице-президента Национального объединения строителей «Нострой» Антона Мороза утвердили на довыборы, которые пройдут 14 сентября. Такое решение было принято на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, с 19 по 25 мая в Пскове проходило электронное предварительное голосование «Единой России». Антон Мороз набрал 71% и стал победителем.

Полномочия депутата по округу №3 Ивана Мешкова досрочно прекратили на 26-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 20 сентября 2024 года. Сейчас Иван Мешков занимает должность главы Гдовского района.

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Антон Мороз родился в Ленинграде в 1979 году. На данный момент занимает должность заместителя генерального директора ООО «Строительная компания "ЕвроСол"».