Политика

Антон Мороз: Победа в праймериз — огромная ответственность и стимул для усердной работы

За возможность принять участие в выборах депутата Псковской городской Думы по округу №3 поблагодарил псковичей вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата Антон Мороз. Видеообращение к избирателям он разместил в своем Telegram-канале.

Видео: Антон Мороз / Telegram

«Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за поддержку и доверие, оказанные мне в ходе предварительного голосования партии "Единая Россия"! Для меня это не просто победа, это огромная ответственность и стимул для работы еще усерднее на благо нашего города и каждого из вас. Я благодарен каждому, кто пришел на предварительное голосование партии "Единая Россия". Ваш голос — это вклад в развитие города Пскова и в будущее, в которое мы идем вместе. Я уверен, что только с вашей активной позицией мы сможем решать реальные задачи, делать наш округ более чистым, безопасным, комфортным для проживания его жителей», - сказал Антон Мороз.

Он добавил, что предварительное голосование — это первый шаг.

«Впереди большая работа. Я иду на выборы в городскую Думу, чтобы представлять ваши интересы. Спасибо вам за оказанную вами поддержку и доверие. Вместе мы сделаем город лучше», - подчеркнул Антон Мороз.

Напомним, завершилось электронное предварительное голосование «Единой России», которое проходило с 19 по 25 мая в Пскове. Антон Мороз набрал 71% и стал победителем.

Выборы депутата Псковской гордумы по округу №3 пройдут в сентябре 2025 года.