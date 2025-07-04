Политика

КПРФ утвердила смену официального наименования

КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на «КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации», сообщил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков.

Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района Московской области, пишет РИА Новости.

«Да», - ответил депутат на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование.

Ранее источник рассказывал, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях.

До этого КПРФ официально называлась «Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"».

Также съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.

Помимо этого, съезд Коммунистической партии Российской Федерации переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ.