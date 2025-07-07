Политика

Псковские депутаты признали утратившей силу статью закона о местном референдуме

Утратившей силу признали статью 75 закона «О местном референдуме в Псковской области» депутаты на 46-й сессии областного Собрания депутатов седьмого созыва 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

Проект разработан в целях приведения закона Псковской области в соответствие с положениями федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который в части регулирования вопросов преобразования муниципальных образований, определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования и проведения местного референдума вступил в силу 19 июня 2025 года.

Федеральный закон устанавливает, что местный референдум проводится в целях решения населением вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности. Вопрос об определении структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования не входит в перечень, возможность проведения местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования федеральным законом не предусмотрена.

Против принятия закона проголосовали 2 депутата, 3 — воздержались. Остальные присутствующие были «за».