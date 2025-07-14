Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Депутат областного Собрания Елена Лунгу об итогах парламентского полугодия

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня гость нашей студии - депутат Псковского областного собрания, член комитета по законодательству и МСУ, врач-терапевт Елена Лунгу.

Какие важные решения были приняты на последней сессии Псковского областного Собрания? Реформа региональной системы здравоохранения на — необходимость? Действительно ли региональная система здравоохранения требует пристального внимания депутатов? Какие основные проблемы сферы здравоохранения были озвучены в ходе сессии?