Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Константин Болотин о проблемных вопросах дальнего Завеличья

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня гость нашей студии - депутат Псковской городской Думы по округу №11, председатель комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Константин Болотин.

Как депутат оценивает работу гордумы под председательством Александра Гончаренко и эффективность взаимодействия с городской администрацией? Какие проблемные вопросы 11-го округа удалось решить в последние годы? В чем причины нерешительности людей в вопросе создания ТОСов?