Сценарии поведения протестного электората на выборах обозначил политолог Дмитрий Солонников

Протестный электорат, в том числе сторонники снятой с выборов партии «Яблоко», неоднороден, и на выборах будет вести себя по-разному. Такой прогноз в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) дал политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Что мы видим из социологии? Очень резко сокращается количество неопределившихся людей. К нынешнему моменту большинство уже понимают, за кого они будут голосовать. Если еще не так давно около 15% говорили, что они еще не определились, то сейчас уже их меньше 10%, даже к 5% подходят. Всегда есть те, кто приходит на избирательный участок и только там принимает решение, где галочку поставить, но это отдельный момент. Они бы, скорее всего, за "Яблоко" и не голосовали», – отметил Дмитрий Солонников.

По его мнению, электорат может поделиться на две категории.

«Из тех, кто собирался голосовать за "Яблоко", что они будут делать сейчас? Мне кажется, эти люди делятся на две части. Одна – это граждане, которые каким-то образом симпатизируют этой партии, исходя из предыдущего своего опыта тридцатилетней давности. Тогда это была партия некой либеральной интеллигенции, красиво говорящей. Когда-то там были люди, которые серьезнейшим образом привлекали к себе внимание. Была не такая жесткая позиция, они были спокойнее. У людей был такой выбор. Сейчас этой партии нет, и исходя из этого, будут самостоятельно выбирать: "За кого мне тогда проголосовать?". Или это будет попытка найти партию, наиболее близкую к интеллигентной платформе, это может быть и КПРФ, и "Новые люди", и "Справедливая Россия". Но если говорить об интеллигентском подходе, то, наверное, должны быть "Новые люди" или "Справедливая Россия" со своим старым имиджем, не с кувалдой, а когда был "Социализм 2.0"», – высказал свое предположение Дмитрий Солонников.

Политолог считает, что молодежь, голосовавшая за «Яблоко», делала это из протестных соображений.

«Молодежь, которая голосовала за "Яблоко" в последнее время или себя позиционировала как сторонники "Яблока", конечно, голосовали из-за протеста. Они выбирали не из-за интеллигентского флера, а из позиции "мы против всего". Кто максимально против сейчас? Как ни странно, наверное, КПРФ. Может быть, где-то "Родина" еще. То есть, голосование за жесткую оппозицию. Вот где они услышат тот жесткий оппозиционный посыл, то почему бы и нет. Это выбор, который люди могут свободно делать»,- сказал Дмитрий Солонников.

Он также подчеркнул, что активисты «Яблока» будут следовать концепции «умного» голосования, суть которого сводится к оценке шансов определенного кандидата не от партии власти и в голосовании именно за него.

«Активисты "Яблока" во многом включены в разные сетки, по которым работают централизованные структуры, модерирующие их электоральное поведение, так называемое "умное" голосование. Его будут делать и в этом году, и его уже готовят. Там будет основная задача голосовать за кого угодно, кроме кандидатов партии власти, и если они в каждом конкретном округе будут считать, что здесь проходит кандидат от другой партии, если не "Единая Россия", то тут уже будет неважно КПРФ, "Справедливая Россия", "Новые люди", "Родина", ЛДПР, кто угодно, но только не "Единая Россия". Бывшим сторонникам "Яблока" и их друзьям будут рекомендовать голосовать именно таким образом. Это электоральное поведение будут насаждать», – добавил политолог.

Дмитрий Солонников предположил и третий вариант развития событий: сторонники «Яблока» будут устраивать провокации на определенных избирательных участках для дальнейшего освещения их в западных средствах массовой информации.

«Третий возможный вариант, который тоже рассматривается и который, по нашей информации, может быть, это попытка устроить там некие флешмобы и устроить некие провокации. Пригласить людей на избирательные участки в какое-то конкретное место, в конкретное время. Условно, "приходим в два часа дня, берем открепительные талоны и идем на конкретный участок, создаем там очередь, чтобы всем было видно, что мы тут все стоим, мы оппозиция". Это будет фотографироваться, это будет сниматься, это будет потом распространяться в западных СМИ, а дальше: "придите и испортите бюллетень". Такое поведение тоже будет. Это тоже игра на то, чтобы показать определенную картинку, чтобы ее потом распространяли противники нашего волеизъявления», – заключил Дмитрий Солонников.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.