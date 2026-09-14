«Россия больше, чем Москва»: Сергей Леонов — о здравоохранении, многодетности и выборах без Жириновского

Здравоохранение, повышение демографии, забота о молодежи и населении - то, с чем ЛДПР идет на выборы. О том, почему партия считает неправильной установку «уехать в Москву любой ценой», и как она идет на выборы без Владимира Жириновского, рассказал депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— До выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области остаются считанные дни. С чем реготделение ЛДПР идет к избирателю? Что предлагает?

— Мы, наверное, единственная партия, которая постоянно работает с людьми. Я приезжаю в Псковскую область регулярно и на протяжении многих лет провожу приемы граждан не только на территории Пскова и Псковского реготделения, но и в муниципалитетах. Очень часто бываю в Великих Луках.

Особенность ЛДПР, депутатов и избирательной кампании – это постоянное общение с людьми. С учетом сегодняшней обстановки специальной военной операции, вопросов с бюджетом связанных, с ПВЗ, бензином и всем остальным. Конечно, можно долго говорить о том, что мы за все хорошее и против всего плохого, как делают многие политические силы. Но мы реалисты. Мы понимаем, что многое из того, что говорят наши оппоненты, нереализуемо. И если бы я пять лет не был депутатом Государственной Думы, несколько лет не возглавлял комитет по охране здоровья, до этого три года не работал в Совете Федерации, то я бы этим же самым и занимался. Но я все-таки за реальную картину мира.

Если говорить об ЛДПР, в том числе и региональном отделении, в целом, наша самая главная задача – представлять наших избирателей. Мы идем в региональный парламент реально работать и решать конкретные проблемы людей, живущих в регионе. А проблемы разные: дорога, уличное освещение, транспортная доступность, где-то на ФАПе аптеку закрыли, и так далее. Все эти волнующие вопросы войдут в компетенции депутатов регионального парламента, поскольку они будут поддерживать связь с региональными министрами и губернатором. Вот эти задачи должен и будет выполнять депутат от ЛДПР. Общаюсь с чиновниками, они жалуются мне, что большинство запросов поступают от нашего реготделения партии по самым разным проблемам.

Сейчас активизировалась работа в округах и люди обращаются к нам. Ко мне тоже десятки обращений. Почему? Потому что доверяют ЛДПР, нашим депутатам и псковскому реготделению. И наш координатор Антон Минаков, лично встречается с чиновниками, руководителями тех или иных учреждений, от которых зависит решение этого вопроса, и пытается договариваться или обратить внимание на эту проблему. Часто получается.

Второе предложение, с которым партия идет к избирателю, – здравоохранение. У меня стоит задача на федеральном уровне развивать законотворческие процессы – все, что связано с нормативными законодательными актами, касательно здравоохранения, стратегии здравоохранения. В задачи реготделения ЛДПР Псковской области это тоже входит. Тем более, есть ресурсы административные в моем лице. Я не думаю, чтобы во всех регионах были председатели комитета ГД по охране здоровья. В этом плане Псковский регион, равно как Смоленская, Калужская, Тульская и Орловская области, которые я представляю, будут иметь возможность напрямую взаимодействовать со мной, а я никогда не отказываюсь от этого взаимодействия. Я имею в виду тех людей, которые организуют здравоохранение в регионе, главных врачей больниц и поликлиник. Со многими мы знакомы и поддерживаем связь в ежедневном режиме.

ЛДПР действительно будет заниматься здравоохранением. Это вопрос номер один. Куда бы ни приехал, даже если люди не знают, что я врач, доктор медицинских наук, что занимаюсь здравоохранением на федеральном уровне, они все равно первым вопросом обозначают проблемы районных больниц, ФАПов, узких специалистов, к которым сложно попасть на обследование.

Проблем огромное количество и ими надо заниматься. Многое делается губернаторами и региональным Минздравом. И, конечно, сейчас нужно усиливать медицину в Пскове и Великих Луках – знаю, там открываются отделения, идут ремонты. Это положительно сказывается на оказании медицинской помощи. Но люди в муниципалитетах тоже хотят, чтобы медицина была на высоком уровне, чтобы не нужно было ездить из города в город, чтобы попасть к врачу.

Те решения, которые позволили бы устранить кадровый дефицит, Государственной Думой в последние два года при моем непосредственном участии были приняты и вступили в силу в сентябре этого года. Моя задача как одного из авторов этих решений, человека, который отстаивал их и в Государственной Думе, и в правительстве Российской Федерации, провести их на местах. Потому что одно дело – федеральное решение, а другое – как оно будет реализовано в регионе. Обладая знаниями, компетенциями и возможностями, которые заложены в этих решениях, я думаю, вместе с региональной властью мы это будем реализовывать.

— Какие это решения?

— Это вопросы, связанные с закреплением медицинских кадров в государственном секторе здравоохранения. Ряд законов абсолютно революционны. Их принятия мы очень давно ждали и добивались – по крайней мере, в ЛДПР мы добивались этих решений еще лет десять назад. Я имею в виду распределение медицинских кадров после окончания вузов. Об этом говорят и сами врачи в округах: «Где распределение? Дайте нам. Пусть те, кто на бюджете учится в колледжах и медицинских вузах, возвращаются и работают в больницах, поликлиниках, центральных районных больницах».

Сейчас внедрен формат так называемого «мягкого распределения». Раньше, несмотря на то, что некоторые студенты заключали целевые договоры, они не приезжали в те места, где должны были работать. Они платили небольшие штрафы и уклонялись от обязательств. В сегодняшней редакции компенсационные выплаты в случае невыполнения договора очень высоки и равны трехкратному размеру стоимости обучения в вузе. Это миллионы рублей. Причем прописано так, что уйти от этих выплат просто невозможно.

Второй момент – бюджетные места в вузах сейчас будут в основном целевые. То есть просто бюджетных мест нет. Ты сдал экзамены, поступил, отучился за счет государства – и дальше занимайся своими делами. Сейчас сделано так, что в основном все бюджетные места целевые: ты заключаешь договор с региональным Минздравом либо с конкретным медицинским учреждением, и оно гарантирует твое трудоустройство после окончания вуза или ординатуры. Ординатуры вообще все бюджетные целевые, 100%. Это способствует тому, что вакантные места потенциальных врачей в муниципалитетах и поликлиниках будут заполняться. Потому что в областных учреждениях столько мест нет, в федеральных тем более – все врачи стараются попасть в федеральные учреждения, те, кто хочет развиваться и делать карьеру. Очень много вакансий вне этих учреждений, и они будут заполняться целевиками.

Целевик, приходя на рабочее место, будет работать в течение трех лет. А далее задача главного врача – его оставить. Если хороший специалист, хорошо лечит, пациенты довольны – сделать определенные преимущества, социальные гарантии вместе с региональной властью: квартиру, может быть, помочь по каким-то вопросам, оборудование закупить новое, условия труда создать комфортные, в кабинете чтобы ремонт был. И человек останется работать. Это комплексная задача. Но государственные решения на уровне федерации приняты, и они достаточно жесткие, чтобы помочь регионам преодолеть кадровый дефицит. Моя задача, и задача ЛДПР в регионе – максимально этому способствовать. Думаю, это взаимодействие будет максимально продуктивным.

— Как вы думаете, по срокам, когда жители районов Псковской области почувствуют эффект тех мер, о которых вы рассказали?

— Первое мы все почувствуем по колледжам. Через некоторое время я обязательно съезжу в псковские медицинские колледжи, и мне нужны цифры по целевикам. Потому что есть третье решение, о котором я не сказал, которое касается колледжей. Сейчас те, кто туда поступает и заключает целевой договор с больницей или поликлиникой, имеют приоритетное право поступления. Неважно, какие оценки, он поступает в приоритетном формате. А это значит, что бюджет региона платит за его обучение, это бюджетное место, и потом этот специалист возвращается работать в регион. Это уже не иногородние или коммерческие истории, а конкретная схема, которая внедрена в том числе благодаря Государственной Думе. Именно эту позицию я лично отстаивал несколько лет, и она наконец принята.

Я вчера вернулся из Тульской области, посещал колледж: из 100 студентов 90 – целевики Тульской области. Они уже через два-три года придут работать в те поликлиники и больницы, откуда взяли целевое направление, будут работать три года. Потом придут следующие целевики, и так далее. Поэтому мы реально можем почувствовать эффект в течение двух лет.

Более того, внедрена система наставничества – тоже очень важный компонент, который уже с этого года будет работать. Это еще один элемент закрепления специалистов в государственном секторе здравоохранения. Те, кто закончил коммерческие вузы и колледжи, и те, кто закончил бюджетные, выбирают: либо они проходят наставничество и через пять лет сдают периодическую аккредитацию, либо они наставничество не выбирают, не идут в государственные учреждения, идут в коммерческие. Но через пять лет они проходят не периодическую аккредитацию, а повторную первичную, которая будет очень жесткой. Это будет стимулировать их идти в государственный сектор. А в государственном секторе мест тоже может не хватить.

Я уже говорил: областные больницы, очень много районных больниц, где недостаток врачей. И они потихонечку будут туда мигрировать. Это тоже один из факторов, который мы уже в ближайшее время почувствуем. Конечно, в полном объеме, если говорить про врачей, где-то в течение пяти лет эта система будет обкатываться и внедряться. Но, еще раз говорю, в ближайшие два года уже будут определенные подвижки.

— Если говорить не только о здравоохранении, с чем чаще всего обращаются жители Псковской области? В решении каких проблем просят помочь?

— Транспортная доступность, особенно межрайонные перевозки. Работа тех или иных учреждений на селе, где-то магазин, где-то еще какие-то проблемы. Ремонт дорог, освещение уличное, ремонт подъездов, ремонт дворовых территорий. Это все очень важно. Все, что связано с ежедневной жизнью человека – в поле зрения депутатов от ЛДПР и, безуслов