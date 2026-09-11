No money – no honey: политолог объяснил, почему агитация партий зависит от кошелька, а не от креатива

Возможности политических партий в изготовлении агитационно-пропагандистских материалов перед грядущими выборами в Государственную Думу и законодательные собрания регионов оценил в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Сейчас идет третья волна агитации, мы ее видим. Есть очень важный момент, как бы это грустно и банально не было, деньги у партий есть – значит будет и реклама. Если денег нет, то какие бы креативные они ребята не были, что бы они забавное не придумали, как бы они не хотели пообщаться с избирателями, то, как говорится: No money – no honey (устойчивое выражение в английском языке, означающее, что при отсутствии денег – не будет и удовольствий – прим. ред.). В этом смысле на первых местах, конечно, думские партии. У них есть федеральное финансирование, у них есть эта возможность», – высказал свое мнение Дмитрий Солонников.

Он считает, что «Единая Россия» может себе позволить яркую агитационную кампанию.

«Больше всего денег у "Единой России", это логично. Поэтому у них больше всего агитации, им есть с чем идти, им есть что сказать, им есть кого показать. Это важно. Они не просто размещают логотипы в духе "Здравствуйте, а вот и мы". Они могут опираться на предыдущие результаты и апеллировать к лидерам общественного мнения, узнаваемым как в регионах, так и по стране в целом. Отсюда билборды с губернатором, с лидерами партийного списка. Они есть и они заметны», – отметил политолог.

Говоря об ЛДПР, Дмитрий Солонников подчеркнул, что партия также располагает финансами. Об этом говорит количество агитационной продукции, которая традиционно появляется перед выборами.

«Заметны представители ЛДПР. Это тоже не бедная партия. Не самая богатая, но не бедная партия. У них яркие высказывания, у них публичные политики, которые за словом в карман не лезут и активно раскручиваются как федеральные фигуры. Поэтому ЛДПР, там, где есть возможность и где есть шанс, пытается быть активной», – сказал Дмитрий Солонников.

По его мнению, прохождение «Справедливой России» в Государственную Думу стоит под вопросом из-за нескольких факторов.

«У "Справедливой России" стоит серьезнейший вопрос, пройдут они в Госдуму или нет. Разные оценки дают разные результаты. У них был спад, они вообще упали в прогнозах до трех процентов. Было ощущение, что они вовсе выпадают из гонки. По последним исследованиям, ВЦИОМ дает им более пяти процентов. Опять же, это накладывается на различные сообщения о здоровье лидера партии (Сергей Миронов - председатель партии «Справедливая Россия» – ред.). Есть версия, что он понимает, что партия выборы проигрывает, поэтому не хочет быть первым лицом, при котором партия вылетит из Государственной Думы. Или действительно со здоровьем все не очень хорошо, или это нормальное решение политтехнологов о том, что там нужно заменить аватар», – пояснил политолог.

У коммунистов, по мнению Дмитрия Солонникова, также наблюдается двоякая ситуация. С одной стороны, это не самая бедная партия в стране, с другой, их агитационные материалы сводятся только к антуражу и попытке вызвать чувство ностальгии у сторонников.

«У КПРФ, видимо, с деньгами не очень здорово. Богатые люди, которые есть в партии, помогают прежде всего себе, поэтому они и богатые. В тех регионах, где идут миллиардеры от коммунистов, там, наверное, нормально с агитацией, они себя любимых не забывают там, а где их нет – это вторичный продукт. У КПРФ есть "болезнь" – воспоминания о прежних временах: обком, кабинеты, дубовый стол, красное знамя, бюст Владимира Ильича Ленина, люди за столами серьезные, секретарши бегают. Это все денег стоит. Это имитация того, что это та же самая партия, которая была 40 лет назад. Это в сознании где-то сидит. Если у КПРФ с этим проблемы, то, действительно, деньги уходят в аппарат на содержание всего этого большого механизма. Получается, что содержится некая управляющая структура, и деньги, которые она обрабатывает, уходят на содержание этой же управляющей структуры. Если это у них так работает, то и слава Богу. Для молодежи, на мой взгляд, это должно быть безумно странно», – сказал Дмитрий Солонников.

«Новые люди», как считает политолог, к агитации и работе самой партии подходят с прагматичной точки зрения.

«"Новые люди" всегда славились тем, что они очень внимательно считают деньги. Бизнес-структура и партия у них - это одно и то же. Они заранее понимают, в каком регионе есть шансы, в каком регионе нет шансов, на каких выборах мы выставляем кандидатов, на каких мы вообще никого не выставляем. Целый ряд ситуаций был в последние годы с тех пор, когда они вошли в Госдуму, когда идут региональные выборы, а они вообще на них не появляются, потому что они посчитали, что в этом регионе им ничего не светит. Решили, что распалять миллионы на избирательную кампанию просто не будут, потому что они уйдут в никуда. Не выставляются кандидаты на губернаторские посты. Все очень аккуратно», – заключил Дмитрий Солонников.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.