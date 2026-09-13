Выборы в Псковской области станут самыми конкурентными в России

Выборы в законодательные собрания Псковской области и Карелии станут самыми конкурентными по числу участвующих в них партий - по девять списков. Наименее конкурентными – по четыре списка – будут выборы в Чечне и на Чукотке, сообщает газета «Ведомости». Всего в ЕДГ будут выбирать депутатов региональных заксобраний в 39 субъектах РФ.

Напомним, на выборы депутатов Законодательного Собрания выдвинули списки кандидатов «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Коммунисты России», «Яблоко» (регистрация списка кандидатов от «Яблока» отменена Псковским областным судом, однако это решение обжалуется партией).

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.