Почти 39% участников опроса ПЛН проголосовали бы за «Единую Россию»

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области Псковская Лента Новостей провела опрос* среди своих читателей. Респондентам был задан вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?». По итогам голосования, в котором приняли участие 902 человека, уверенно лидирует партия «Единая Россия» - ее выбрали бы 38.9% участников опроса.

Второе место, согласно результатам исследования, заняла КПРФ с показателем 13%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, набравшая 10,3% голосов респондентов.

«Справедливую Россию» выбрали бы 8.2%. «Новые люди» выбрало 6%, а непарламентские партии планируют выбрать 5,8% проголосовавших.

Кроме того, 11,2% участника опроса заявили, что не стали бы участвовать в выборах, а 6,6% затруднились с ответом.

Для сравнения, по результатам комбинированного метода опроса россиян ВЦИОМ, в период с 31 августа по 6 сентября, показатель уровня поддержки партии «Единая Россия» составил 37,4%, КПРФ — 13,1%, «Новые люди» — 10,4%, ЛДПР — 9,9% и «Справедливая Россия» — 4,5%. В опросе участвовали 1 600 россиян в возрасте от 18 лет (предельная погрешность — 2,5%)

По результатам комбинированного метода опроса россиян ФОМ, в период с 4 по 6 сентября, показатель уровня поддержки партии «Единая Россия» составил 33%, ЛДПР – 10%, КПРФ — 10%, «Новые люди» — 5%, «Справедливая Россия» — 4%. Другая партия/затрудняюсь ответить — 18%. Выборка: 1 500 респондентов (жители 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 4,5%.

*Онлайн-опрос проводило электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей», он проходил с 7 по 11 сентября 2026 года, в ним приняли участие 902 человека. Регион - Псковская область. Вопрос, на который отвечали респонденты: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?». Статистическая погрешность не превышает 4,5%. Опрос проведен по заказу ООО «Гражданская пресса» на бесплатной основе.