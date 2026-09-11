Дмитрий Солонников: На выборах шанс победить предоставлен каждому

Грядущие выборы в Государственную Думу и законодательные собрания регионов соответствуют всем критериям избирательных кампаний. Таким мнением поделился в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Все основные критерии избирательной кампании, такие как конкурентность, легитимность, открытость присутствуют. Выборы без сомнений конкурентные. У всех была возможность сказать то, что они хотят, шанс победить предоставлен каждому. Мы понимаем, что та же "Единая Россия" по одномандатным округам победит не везде. Есть кандидаты, которые будут выигрывать одномандатные округа и на федеральных выборах, и на региональных выборах. Шанс есть у всех», – высказал свое мнение Дмитрий Солонников.

Он подчеркнул, что у избирателей есть все возможности знакомиться с кандидатами, а у кандидатов есть все инструменты, чтобы заявить о себе. Также Дмитрий Солонников отметил, что легитимность выборов подтвердит только их итог.

«Конкурентность присутствует. Мы обсуждали агитационные кампании разных партий. Я пока шел сюда, мне дали, например, газету ЛДПР на улице. Я шел, я получил. Получил что? ЛДПР. Не "Единую Россию" или еще кого-то. Что дали, то и есть. Открытость присутствует также без сомнения. Есть билборды, есть эфиры, дискуссии. Где-то дискуссии реально шли, они были открытые и интересные. Кто-то на них не ходил, и это их право, никто не заставляет, но возможность-то была. Выборы открытые, пожалуйста, читайте про кандидатов, все есть в наличии. Легитимность выборов будет подтверждена по итогам их проведения. Здесь большая задача у наблюдателей, у средств массовой информации. Конечно, мы не сомневаемся, что легитимность будет доказана, и выборы пройдут именно так, как они должны пройти, и мы подтвердим то, что их результат – это тот результат, который мы показали на избирательных участках», – заключил Дмитрий Солонников.

Напомним, ранее ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». Вместе с читателями мы будем осуществлять медиаконтроль, оценивать по ряду критериев предвыборную кампанию-2026, поддерживать проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области.