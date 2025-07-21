Политика

Женский фестиваль ЛДПР в Пскове: как это было

Фестиваль Лиги женщин ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» прошел в Детском парке Пскова в День города, 23 июля. По данным организаторов, праздник посетили более тысячи человек. Центральным событием мероприятия стало прибытие в город председателя Либерально-демократической партии России, члена Госсовета, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Подробнее о масштабном фестивале - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Разгар праздника

Форум был посвящен силе, мудрости и роли русской женщины в современном мире. Для гостей организовали ярмарку с мастер-классами, историческими реконструкциями, народными играми. Каждый мог попробовать себя в традиционных женских ремеслах и изготовлении русской куклы.

Пришедшие могли сыграть в шахматы, в том числе в скандинавские, а также попробовать себя в старинной игре Дальдоза, где необходимо выдворить команду противника с корабля.

В амфитеатре Детского парка для псковичей подготовили выступления творческих коллективов, которые исполнили народные песни и танцы.

Отметим, что на празднике не обошли стороной и образовательную программу. В амфитеатре для собравшихся провели открытые дискуссии по теме «Русская женщина в эпоху перемен» с сенаторами, депутатами и экспертами о семье, материнстве, вере и подвиге женщин в СВО.

На территории парка были расположены фотозоны, палатки с аквагримом для детей, угощение и подарки.

Каждый пришедший мог угоститься бесплатным квасом и сладкой ватой, а также принять участие в лотерее.

Будущее России

Кульминацией праздника стало прибытие в город Псков лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Этот визит стал для города первым и знаковым. По приезде Леонида Слуцкого встретили казаки с приветственным словом, после чего политик возложил цветы к памятнику княгине Ольги.

Далее председателя партии провели по территории фестиваля. Особое внимание Леонид Слуцкий уделил площадкам, на которых жители области демонстрировали свою продукцию, направленную на помощь участникам специальной военной операции.

«Бойцы на фронте чувствуют материнскую заботу», - заметил председатель партии.

Координатор регионального отделения ЛДПР в Псковской области Антон Минаков, в свою очередь, рассказал, что партия принимает активное участие в поддержке военнослужащих.

«Мы были на всех направлениях, кроме Харьковского. В сентябре снова будем передавать гуманитарный груз», - рассказал региональный координатор.

После осмотра площадок праздника Леонид Слуцкий направился в амфитеатр, где выступил с речью.

«Добрый вечер, Псков. С Днём города! Я счастлив, что в этот день, здесь, в городском парке, на открытом воздухе, все так классно организовано. Здесь собрались женщины, дети. В период проведения специальной военной операции очень важно поддерживать дух. Женщины играют огромную роль в этом. Здесь, в Пскове, сосредоточены величайшие традиции русской истории, и сегодня эта древняя земля призывает нас быть плечом к плечу, несмотря на место жительство, на наличие партийного билета в кармане. Я рад, что сегодня здесь наша Лига женщин, сенатор Елена Афанасьева проводят очередное мероприятие. Сегодня мы возрождаем традиции нашей общественной деятельности. Мужчина, у которого близкий друг - это женщина, обречён на успех. Женщины находятся в тылу каждого из нас. Да здравствуют наши женщины!» - сказал лидер фракции.

Председатель партии надеется, что фестиваль-форум Лиги женщин «Сила корней и крылья перемен» нашёл свою постоянную прописку на Псковщине и станет визитной карточкой ЛДПР на нашей исконно русской исторической земле.

«Лига женщин ЛДПР стала известной и реальной площадкой для реализации социально значимых инициатив, касающихся женского вопроса, а также материнства, отцовства и детства. Она способствует сохранению традиционных ценностей и развитию потенциала современных женщин», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Председатель партии поручил Лиге женщин ЛДПР активизировать работу с разными категориями российских семей: многодетными, родителями-одиночками, а также мамами и папами, усыновившими ребёнка. Особое внимание лидер ЛДПР призвал уделить людям, которые пока не нашли свою вторую половину и не создали семью.

«Сегодня женщина в России - это не только мать. Она созидатель, предприниматель, общественный деятель, а благодаря своему мастерству ещё и дизайнер, ремесленник, культурный лидер. Русская женщина — это не просто символ, а опора будущего России. Через неё рождается народ, сохраняется язык, передаётся культура и традиции. По всей стране креативные женщины объединяются в сообщества. Кто-то делает украшения, сувениры, сладости, а кто-то шьёт одежду и запускает яркие бренды. Это не только любимые увлечения, хобби —это работа, бизнес, доход а главное помощь другим. Одиноким матерям, семьям с детьми, пенсионерам, молодёжи, которая тянется к творчеству и интересным, сильным людям. Это настоящая социальная экономика с красивым, открытым лицом русской женщины. Русской не по крови, a по духу. Россия будет сильной, когда сильна наша женщина. Когда её труд уважают», - заключил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Российские женщины уверенно покоряют современную реальность, убеждена глава Лиги женщин ЛДПР, сенатор Елена Афанасьева. «Русская женщина — это опора семьи, хранительница традиций и двигатель перемен. На открытых лекциях с экспертами обсудим, как важно быть мамой, возможности материнства в современном мире, нашу веру и традиции. Мы - женщины, меняющие историю», — полагает глава Лиги женщин ЛДПР.

Особым событием фестиваля стало вручение медалей ЛДПР за помощь в СВО женщинам-волонтёрам.

Председатель партии Леонид Слуцкий наградил представителей гуманитарного движения «Узелки Победы» и компании «Щи-Борщи», которая поставляет на фронт сухие продуктовые наборы.

В завершении праздника глава партии вместе с коллегами наградил детей, принимавших участие в конкурсе рисунка от партии ЛДПР, памятными призами.

Данное мероприятие стало знаковым событием для Пскова. По словам Антона Минакова, проведение таких мероприятий очень положительно сказывается на имидже партии. Также он поблагодарил Леонида Слуцкого и депутатов Государственной Думы и центрального аппарата за то, что они смогли найти время и посетили Псков. Остается надеяться, что подобные форумы и визиты лидера ЛДПР станут традиционными для города.

Отметим, что идея создания партийной Лиги женщин России появилась у основателя ЛДПР Владимира Жириновского много лет назад. Он планировал объявить об этом на одной из пресс-конференций. После безвременной кончины политика женскую повестку ЛДПР поддержал его преемник - председатель партии Леонид Слуцкий, продолжая её развивать. Аналогов у этого проекта нет.

Александра Мошина