Политика

Главное, чтобы кандидатами были ответственные люди — Андрей Козлов

Главное, чтобы кандидатами на выборах были ответственные люди, заявил депутат областного Собрания, фракция «Единая Россия» Андрей Козлов во время круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«У нас с 19 по 21 мая на территории 12 муниципальных округов прошло предварительное голосование – определили кандидатов на все выборы. Особенность в том, что в нынешнем цикле участвуют герои нашего времени – герои СВО, такие кандидаты у нас есть. В списке кандидатов у нас 6 участников СВО, идет их активная интеграция в партийную повестку», — сказал Андрей Козлов

Одно из нововведений – все победители предварительных голосований должны стать либо сторонниками, либо членами партии.

«Раньше такого не было, — добавил депутат областного Собрания от партии «Единая Россия». — Наши кандидаты – реальные люди, которых уважают на местах».

От партии выступают множество кандидатов из социальной сферы, так было всегда, продолжил он.

«Из наших кандидатов, которых больше 200, 137 человек – это действующие депутаты. Это опытные люди, которые отработали уже свой срок и хотят продолжить. Это патриоты Родины, активные люди. Деление на социальных работников и кого-то еще – неправильно. Мы не делим так и не ставим такой задачи, чтобы в списке были соцработники. Главное, чтобы кандидатами были ответственные люди», — подчеркнул Андрей Козлов.

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.