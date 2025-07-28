Антон Минаков: Мы станем второй партией – это не голословные заявления

ЛДПР планирует стать второй партией в Псковской области. Заявил координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков во время круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН-FM.
«У нас выдвинуто 152 кандидата, 99% из них, думаю, пройдут регистрацию. Мы участвуем во всех 13 кампаниях. Все кандидаты – это местные жители. Каких-то особенных проблем у нас не было, будем работать на победу», — сказал Антон Минаков.
Он отметил, что все кандидаты от ЛДПР являются либо координаторами местных отделений, либо действующими депутатами. При этом ЛДПР рассчитывает стать второй партией в регионе.
При этом ЛДПР не будет отказываться от образа основателя партии Владимира Жириновского в ходе избирательных кампаний.
Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.
В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.