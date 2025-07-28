Политика

Антон Минаков: Мы станем второй партией – это не голословные заявления

ЛДПР планирует стать второй партией в Псковской области. Заявил координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков во время круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН-FM.

«У нас выдвинуто 152 кандидата, 99% из них, думаю, пройдут регистрацию. Мы участвуем во всех 13 кампаниях. Все кандидаты – это местные жители. Каких-то особенных проблем у нас не было, будем работать на победу», — сказал Антон Минаков.

Он отметил, что все кандидаты от ЛДПР являются либо координаторами местных отделений, либо действующими депутатами. При этом ЛДПР рассчитывает стать второй партией в регионе.

«Все наши заявление про то, что мы станем второй партией – это не голословные заявления. Мы ведем рейтинг, отслеживаем статистику. Мы устроили грандиозный праздник, Женский фестиваль ЛДПР. Псковичам мероприятие очень понравилось, а мы получили большой опыт. Вот это один из показателей, как мы укрепляем работу. Лучшая агитация – это плотная работа с населением, не только в предвыборный период, а на протяжении лет», — отметил координатор регионального отделения ЛДПР.

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При этом ЛДПР не будет отказываться от образа основателя партии Владимира Жириновского в ходе избирательных кампаний.

«Без Жириновского не пойдем никуда. Это наш основатель, мой учитель. Почему мы должны его забывать? Особенно в сложные предвыборные периоды. Мы не собираемся его забывать и вычеркивать из нашей истории – это подло. И непонятно, почему мы должны это делать. У него очень большой рейтинг одобрения у населения, его пророчества продолжают сбываться. Мы очень уважаем Леонида Эдуардовича Слуцкого, он взял на себя серьезную ношу. Но нашего основателя ни мы, ни Россия не забудем никогда», — заключил Антон Минаков.

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.