Политика

Михаил Вяткин: Конфликты в обкоме КПРФ не связаны с давлением извне

Управление внутренней политики Псковской области никак не влияло на членов КПРФ, сообщил экс-первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявления одного из лидеров регионального отделения КПРФ Дмитрия Михайлова о возможном «стороннем влиянии» на бывших членов партии, сложивших с себя полномочия и выдвигающихся на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Михаил Вяткин пояснил, что возникшие в обкоме конфликты связаны исключительно с нарушением уставных норм и принципов демократического централизма, принятых в КПРФ.

«Точно ни давления, никаких просьб от внутренней политики в мой адрес лично не поступало. И все, что происходит между мной и некоторыми коммунистами, которые у нас возглавляют областной комитет, это чисто нарушение уставной деятельности. Это нарушение принципа демократического централизма партии. Претензии-то все в этом. И ни в коем случае даже не личностные. И тем более уж, конечно же, дело не в управлении внутренней политики. Я думаю, если во внутреннюю политику позвоните, они удивятся очень», - сказал Михаил Вяткин.

Политик уточнил, что готов дать более развернутый комментарий, когда ознакомится с высказываниями своего бывшего коллеги, которые тот сделал, в том числе, в рамках круглого стола, посвященного муниципальным выборам-2025, в студии «ПЛН FM» сегодня, 30 июля.

Ранее секретари ряда районных отделений КПРФ сложили свои полномочия в знак протеста против действий руководства обкома.

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Как заявил Дмитрий Михайлов в рамках круглого стола, подготовка к выборам в 2025 году у КПРФ проходит без проблем.

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В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.